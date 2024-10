Donna si ribalta con l'auto, soccorsa dai vigili del fuoco - Tuttoggi.info

E’ stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco di Terni per liberare una donna rimasta incastrata nella propria auto che si è ribaltata autonomamente questa mattina (23 ottobre) intorno alle 9.

L’incidente è avvenuta a San Gemini, lungo via Venatore. Per cause in corso di accertamento, la donna si è ribaltata con la propria auto, che è rimasta sottosopra sulla sede stradale. Sul posto i vigili del fuoco della centrale ternana, che hanno liberato la conducente affidandola alle cure del personale del 118. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della locale stazione.