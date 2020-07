Donna minaccia di lanciarsi nel vuoto dal ponte di Augusto - Tuttoggi

Tragedia sfiorata a Narni, dove una donna, dopo aver raggiunto il ponte di Augusto e aver scavalcato le recinzioni, ha minacciato di gettarsi nel vuoto.

Primi soccorsi

I primi a intervenire, per impedire alla donna, originaria della zona dell’amerino, di mettere in atto il suo folle proposito, sono stati alcuni volontari della Protezione Civile che, in attesa dei Carabinieri, hanno provato a farla ragionare e a prendere tempo.

Carabinieri salvano la vita alla donna

Una volta sul posto ci hanno poi pensato i Carabinieri di Narni che sono riusciti a raggiungere la donna proprio nel momento in cui stava per lasciarsi cadere. Uno dei militari, dopo essersi avvicinato prudentemente, l’ha afferrata e riportata in una zona di sicurezza per poi affidarla alle cure dei sanitari del 118.