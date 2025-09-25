Donna investita da un'auto in Viale Vittorio Veneto, trasportata a Perugia in elisoccorso - Tuttoggi.info

Momenti di paura ieri pomeriggio (24 settembre) in viale Vittorio Veneto, a Città di Castello, dove intorno alle 18.30 una Ford Ka, condotta da una 60enne tifernate, ha investito una signora di 80 anni, anch’essa del posto, che stava attraversando la strada in prossimità delle strisce pedonali.
Immediato l’intervento sul posto del personale sanitario del 118, che ha stabilizzato le condizioni della donna e prestato le prime cure prima del trasporto al vicino ospedale. Vista la gravità delle ferite riportate, è stato successivamente disposto il trasferimento d’urgenza presso la struttura di Perugia tramite elisoccorso.
I rilievi dell’incidente sono stati effettuati dagli agenti della Polizia Locale, che hanno provveduto a sottoporre a sequestro il veicolo per consentire tutti gli accertamenti necessari.
L’episodio ha riportato all’attenzione di tutti la pericolosità dello stesso viale Vittorio Veneto, già più volte teatro di numerosi investimenti, alcuni di essi con conseguenze mortali. La scarsa visibilità dei pedoni in procinto di attraversare, soprattutto di notte, era stata portata anche all’attenzione del Consiglio comunale anni fa.