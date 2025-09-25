 Donna investita da un'auto in Viale Vittorio Veneto, trasportata a Perugia in elisoccorso - Tuttoggi.info
Centro Commerciale Torna ai Servizi

Donna investita da un’auto in Viale Vittorio Veneto, trasportata a Perugia in elisoccorso

Davide Baccarini

Donna investita da un’auto in Viale Vittorio Veneto, trasportata a Perugia in elisoccorso

Ennesimo incidente in questa strada alle porte del centro di Città di Castello, già teatro di numerosi investimenti | La signora, 80enne tifernate, è tuttora in ospedale
Gio, 25/09/2025 - 09:51

Condividi su:

Momenti di paura ieri pomeriggio (24 settembre) in viale Vittorio Veneto, a Città di Castello, dove intorno alle 18.30 una Ford Ka, condotta da una 60enne tifernate, ha investito una signora di 80 anni, anch’essa del posto, che stava attraversando la strada in prossimità delle strisce pedonali.

Immediato l’intervento sul posto del personale sanitario del 118, che ha stabilizzato le condizioni della donna e prestato le prime cure prima del trasporto al vicino ospedale. Vista la gravità delle ferite riportate, è stato successivamente disposto il trasferimento d’urgenza presso la struttura di Perugia tramite elisoccorso.

I rilievi dell’incidente sono stati effettuati dagli agenti della Polizia Locale, che hanno provveduto a sottoporre a sequestro il veicolo per consentire tutti gli accertamenti necessari.

L’episodio ha riportato all’attenzione di tutti la pericolosità dello stesso viale Vittorio Veneto, già più volte teatro di numerosi investimenti, alcuni di essi con conseguenze mortali. La scarsa visibilità dei pedoni in procinto di attraversare, soprattutto di notte, era stata portata anche all’attenzione del Consiglio comunale anni fa.

Condividi su:

ACCEDI ALLA COMMUNITY
Leggi le Notizie senza pubblicitàABBONATI
Scopri le Opportunità riservate alla Community

in Italia

TOP della Settimana

Spoleto
Botte al molestatore di Borgo, Video: choc tra passanti | Indagini ai CC
Umbria | Italia | Mondo
Sentenza sul cinghiale, il Wwf: va eradicato, “con o senza cacciatori”

Nei dintorni

Perugia

Donna aggredita e derubata all’interno dei parcheggi di Piazza Partigiani, due in carcere

Perugia

Parco Pascoletti, spaccature sulla pista ciclopedonale

Perugia

A Vestricciano pronta la “base” del Brt, le immagini

in umbria

Ultim'ora Italia

Quindici docenti dell’università Lum “Giuseppe Degennaro” nella World’s top 2% scientists della Stanford university

Ultim'ora Italia

L’Atp di Pechino accoglie Sinner con… una carota
Ultim'ora Italia

Flotilla, Crosetto alla Camera: “In acque internazionali non potremo garantire la sicurezza”
Città di Castello

Donna investita da un’auto in Viale Vittorio Veneto, trasportata a Perugia in elisoccorso

L'associazione culturale TuttOggi è stata premiata con un importo di 25.000 euro dal Fondo a Supporto del Giornalismo Europeo - COVID-19, durante la crisi pandemica, a sostegno della realizzazione del progetto TO_3COMM

"Innovare
è inventare il domani
con quello che abbiamo oggi"
Lascia i tuoi dati per essere tra i primi ad avere accesso alla Nuova Versione più Facile da Leggere con Vantaggi e Opportunità esclusivi!


    trueCliccando sul pulsante dichiaro implicitamente di avere un’età non inferiore ai 16 anni, nonché di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali come reperibile alla pagina Policy Privacy di questo sito.

    "Innovare
    è inventare il domani
    con quello che abbiamo oggi"
    Grazie per il tuo interesse.
    A breve ti invieremo una mail con maggiori informazioni per avere accesso alla nuova versione più facile da leggere con vantaggi e opportunità esclusivi!