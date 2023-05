Donna imbocca contromano l’uscita, polizia chiude il Raccordo

Il veicolo segnalato a Piscille, gli agenti lo hanno raggiunto e bloccato il traffico per liberare la carreggiata

Imbocca contromano l’uscita del Raccordo, con la polizia costretta a chiudere temporaneamente la superstrada. Mentre transitavano sulla E-45, gli agenti della Sezione della polizia stradale di Perugia sono intervenuti lungo il Raccordo autostradale Perugia – Bettolle, in direzione sud, per la presenza nei pressi dello svincolo di Piscille di un veicolo che stava imboccando l’uscita contromano.

Gli agenti della polizia stradale, notata la manovra dell’auto, divincolandosi nel traffico, sono riusciti a raggiungere l’auto. Dopo averla sorpassata ed essersi posti al centro della carreggiata, hanno rallentato progressivamente la velocità facendo arrestare il veicolo e il traffico in totale sicurezza, evitando possibili incidenti.

Dopo aver fatto spostare l’auto, gli operatori hanno liberato la carreggiata e riaperto il traffico veicolare.

Per la conducente, una cittadina straniera, è scattato il ritiro della patente nonché la sanzione per guida con senso di marcia invertito (articolo 176 del Codice della Strada). Alla donna, inoltre, è stata ritirata la carta di circolazione con fermo amministrativo del veicolo per tre mesi

Un intervento altamente pericoloso che gli agenti della Squadra Volante hanno gestito con lucidità e coraggio, salvaguardando l’incolumità di tutti gli utenti della strada che, in condizioni di traffico intenso, stavano percorrendo la statale.