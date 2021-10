Donna fragile scomparsa: ritrovata, è in ospedale

La denuncia dei familiari, rintracciata grazie al segnale del cellulare in un bar del centro dai poliziotti anche su indicazione dei carabinieri

Si trova ricoverata in ospedale, in ragione delle sue condizioni psicofisiche, la donna di cui i familiari avevano annunciato la scomparsa a Perugia. Una donna affetta da varie patologie, che la rendono particolarmente fragile e vulnerabile.

A seguito della denuncia di scomparsa giunta in Questura, sono stati divulgati i dati ella donna, le caratteristiche fisiche, il suo abbigliamento, e una sua immagine fotografica. Elementi preziosi per tutte le pattuglie impegnate nel controllo del territorio che quotidianamente, accanto alle richieste di interventi, sono sempre attenti alle note di rintraccio di persone che si allontanano senza dare notizie di sé.

I carabinieri rintracciano il cellulare

All’esito degli accertamenti svolti in base alle procedure previste dai protocolli del piano provinciale per la ricerca delle persone scomparse, la Sala Operativa dell’Arma dei Carabinieri comunicava che il telefono della donna era stato localizzato in centro, a Perugia.

Trovata da una pattuglia della polizia

Una pattuglia della polizia del centro storico, transitando davanti ad un bar, viene colpita dallo sguardo perso nel vuoto di una donna seduta al tavolo, che con aria dismessa porta al seguito una serie di bagagli. Gli agenti con delicatezza le si sono avvicinati, scambiando qualche battuta dalla quale subito si sono resi conto della sua fragilità. Dal nome hanno avuto conferma che si trattava proprio della donna che stavano cercando.

Il ricovero in ospedale

Le condizioni della donna erano tali da indurre i poliziotti a far subito intervenire un’ambulanza. Con l’aiuto dei colleghi della volante la donna è stata trasportata in ospedale, dove le sue condizioni psico-fisiche ne hanno reso necessario un immediato ricovero.

Nel frattempo sono stati avvisati anche i suoi familiari, che finalmente hanno potuto tirare un grosso sospiro di sollievo, dopo le ore di apprensione vissute per la sua sorte.