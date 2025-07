Donna avvolta dalle fiamme, fatale una sigaretta - Tuttoggi.info

Un grave incidente domestico si è verificato nella notte tra martedì e mercoledì 9 luglio, nell’ambito del quale una donna è stata avvolta dalle fiamme, riportando ustioni sul 60% del corpo. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, sembra che la 40enne, residente in zona Santa Maria Maddalena, stesse manovrando un liquido infiammabile e tenesse in mano una sigaretta. Sarebbe stata proprio la sigaretta a innescare le fiamme che, in poco tempo, hanno investito in pieno la donna.

Donna di Terni avvolta dalle fiamme ricoverata a Genova

Subito alcuni vicini, attirati dalle urla, hanno chiamato i soccorsi e sul posto si sono portati i Vigili del Fuoco, gli agenti della Questura e il personale medico del 118. Le sue condizioni sono sembrate gravi da subito e la paziente è stata trasferita al Centro Grandi Ustionati di Genova, dove è ricoverata in gravi condizioni con riserva di prognosi.