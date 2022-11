Donazioni, aperture straordinarie al Servizio trasfusioni di Foligno

Le donazioni

“I donatori che lo desiderano – ha spiegato il presidente di Avis provinciale Perugia, Giorgio Meniconi – potranno prenotare la donazione chiamando le proprie Avis comunali o la sede di Avis provinciale Perugia. È possibile e necessario donare plasma, naturalmente, anche durante le consuete aperture giornaliere presso il Sit di Perugia, Città di Castello, Foligno e nei centri di raccolta fissi degli ospedali di Gubbio e Gualdo Tadino, Umbertide e Spoleto”. “Aggiungo – ha detto Fabrizio Tittarelli, componente del Consiglio Direttivo Avis Regionale Umbria – che le donazioni di plasma possono e debbono essere incrementate anche nella Provincia di Terni, presso il Centro Trasfusionale dell’Ospedale di Terni e presso l’Ospedale di Orvieto. Colgo l’occasione per ringraziare tutte le donatrici e i donatori che con il loro atto volontario e gratuito consentono alla sanità regionale di affrontare l’emergenza di sangue. Con l’invito a tutti di mettersi a disposizione per incrementare le donazioni di plasma in quanto in Umbria siamo lontani dalla relativa autosufficienza”.

Le Avis comunali

Fondamentale è stato anche il supporto delle Avis comunali, che si sono occupate di contattare i donatori e informarli di questa iniziativa. “Abbiamo telefonato loro – ha spiegato Angelica Brunetti, presidente Avis Comunale Trevi – evidenziando l’importanza di questa apertura straordinaria oltre che della donazione di plasma. Abbiamo preso gli appuntamenti e c’è stata una buona risposta”.

La grande risposta della popolazione

“Abbiamo deciso di fare questo esperimento, stravolgendo un po’ le abitudini della popolazione – ha raccontato Antonella Germani, dirigente medico Sit di Foligno Usl Umbria 2 – in quanto in Umbria non c’è un precedente di donazione pomeridiana. Ancora una volta i donatori hanno dimostrato grande disponibilità. Credo che per come è andata oggi ci siano le condizioni per poter continuare, sentiremo l’opinione dei donatori e poi decideremo sul da farsi. La donazione del plasma richiede circa 40 minuti ed è particolarmente indicata per grandi sportivi e per gli anemici, che di solito non riescono a donare il sangue in maniera periodica, mentre molto spesso sono loro i migliori donatori di plasma. Si può fare una volta al mese, quindi più spesso della donazione di sangue e i donatori sono ben controllati perché viene monitorato il dosaggio delle proteine”.

I consigli

I donatori hanno ricevuto informazioni anche in merito alla corretta alimentazione da tenere prima della donazione pomeridiana in base alle indicazioni fornite dalla dottoressa Marta Micheli, responsabile del SIT di Foligno. “Si consiglia una buona colazione al mattino e un pranzo leggero cercando di evitare latticini, alcolici e dolci, quindi via libera a pasta in bianco con un filo d’olio, carne o pesce ai ferri o arrosto, insalata, pane e caffè poco zuccherato. È consigliato, poi bere molta acqua e rispettare l’intervallo tra il pasto e la donazione che deve essere di almeno due ore”.