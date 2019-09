Donatella Porzi sulla scelta di Bianconi: “Conosco Vincenzo, noi lo aiuteremo”

share

“Conosco Vincenzo e sono contenta che la scelta sia caduta su una persona come lui, che ben sintetizza le caratteristiche degli umbri. Vincenzo è un giovane imprenditore, un grande lavoratore conosciuto nel mondo ma che ha l’Umbria (e la Valnerina) nel cuore“. Così la presidente dell’Assemblea legislativa umbra ed esponente del Partito democratico, Donatella Porzi, commenta la notizia della scelta di candidare a governatore il presidente di Federalberghi Umbria.

“Vincenzo – prosegue Donatella Porzi – è un uomo generoso. Ricopre tante cariche, da quella di presidente di Federalberghi Umbria, di vicepresidente del Distretto Biologico di Norcia, presidente della Delegazione italiana Relais & Chateaux. Vincenzo è anche presidente dell’Associazione di solidarietà “I Love Norcia”, che ha raccolto fondi e realizzato iniziative per la Valnerina ferita dal sisma del 2016 ma che non è si lasciata prendere dallo sconforto e si è rimboccata le maniche“.

Una candidatura giusta, per Donatella Porzi, da sostenere con convinzione: “Vincenzo è un uomo forte – conclude – con le idee chiare e la concretezza giusta per realizzarle. Noi lo aiuteremo, per l’Umbria e per gli umbri. Perché è nostro compito lasciare ai nostri figli una regione ‘più bella, più forte e più pulita’”.

share

Stampa