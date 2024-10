Don Matteo 14 "porta" in Umbria 4,9 milioni di telespettatori - Tuttoggi.info

Oltre 4,9 milioni di telespettatori (il 27,8% di share) virtualmente in Umbria per una sera grazie alla prima puntata di “Don Matteo 14”, andata in onda giovedì 17 ottobre in prima serata su Rai Uno. Era tanta l’attesa per la nuova stagione della popolare fiction targata Lux Vide e Rai Fiction che da due stagioni vede come protagonista Raoul Bova al posto di Terence Hill. Ad aprire la puntata (iniziata alle 21,45) l’atteso matrimonio tra la capitana Anna Olivieri (Maria Chiara Giannetta) e il pm Marco Nardi (Maurizio Lastrico), che avevano riempito le ultime stagioni con i loro tira e molla, ma anche quello tra il maresciallo Cecchini (Nino Frassica) ed Elisa Olivieri (Pamela Villoresi). Nozze doppie celebrate nella caratteristica location di Vallo di Nera, piccolo gioiello della Valnerina che ha fatto da sfondo per le riprese insieme al set principale di Spoleto. Mentre la sigla vede anche protagonista lo splendido scenario della fioritura di Castelluccio di Norcia.

C’era attesa anche per l’entrata in scena dei nuovi protagonisti, al centro di malintesi, gaffe e misteri, come nella tradizione delle trame della fiction che da 24 anni anima i palinsesti di Rai Uno. Sono varie le new entry infatti in Don Matteo 14: c’è un nuovo capitano, Diego Martini (Eugenio Mastrandrea), e c’è una nuova pm, Vittoria Guidi (Gaia Messerklinger); tra i due saranno scintille, visto che i due hanno dei trascorsi. Nuovo arrivo anche a casa Cecchini: Martina (Roberta Volponi), nipote di Nino e figlia del capitano Tommasi, è una teenager scontrosa, che non ha nulla a che fare con la bambina che ricordava il nonno. E, per completare il quadro dei nuovi personaggi, in canonica fa il suo ingresso Bartolomeo (Francesco Baffo), un bimbo con sindrome di Down pieno di insicurezze che frequenta le lezioni di catechismo di don Massimo (Raoul Bova).