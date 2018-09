“Don Chisciotte il Visionario”, 2 spettacoli itineranti sabato a Orvieto

Nell’ambito del progetto Don Chisciotte il Visionario, con la collaborazione dell’Associazione TEMA e il patrocinio del Comune di Orvieto, l’Associazione Condominio Belluca porta in scena, sabato 8 settembre in due diversi momenti della giornata e in altrettanti luoghi della città, il doppio spettacolo itinerante intitolato “Per far trionfare il chisciottismo sulla Terra!”

Il primo appuntamento L’Alba di Chisciotte è alle ore 6.30 presso Fortezza Albornoz e nel tratto dell’Anello della Rupe sottostante, mentre alle 19.00 lungo Strada di Porta Romana si potrà assistere a Il Tramonto di Chisciotte.

Entrambi gli spettacoli prevedono il coinvolgimento del pubblico tramite percorsi itineranti che faranno immergere gli spettatori in un primo momento di scoperta della figura di Don Chisciotte. Allo spettacolo partecipano, infatti, oltre agli attori di Condominio Belluca, circa 20 cittadini orvietani che hanno risposto alla Chiamata alle armi dell’immaginazione, intervenendo a due sere di formazione, guidati dai direttori artistici del progetto e registi dello spettacolo, Mattia De Luca e Vincenzo Picone. Al termine del percorso dell’Alba, il Bar Pasticceria Montanucci offrirà a tutti gli spettatori la colazione. Lo spettacolo del tramonto vedrà inoltre la partecipazione del centro ippico Happy Horse.

Per assistere agli spettacoli è consigliata la prenotazione al 348-0941807, l’ingresso è gratuito.

