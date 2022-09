E' ai domiciliari ma viene scoperto a fare benzina, 46enne "evade" per la seconda volta in 2 mesi - Tuttoggi

Gli agenti, a quel punto, considerata l’improbabilità di quanto dichiarato e preso atto che, proprio lo scorso 20 giugno, l’uomo era stato arrestato in flagranza (guarda caso) per il reato di evasione, hanno riaccompagnato il 46enne presso la propria abitazione, ripristinando l’esecuzione della misura cautelare. Alla fine è scattata una nuova denuncia, la seconda per il reato di evasione in poco più di due mesi.