Domenica si apre la pesca alla trota: tutte le date del calendario 2025

Ufficiale, la stagione della pesca professionale e sportiva alla trota in Umbria si aprirà domenica 23 febbraio.

Su proposta dell’assessore regionale con delega Simona Meloni, la Giunta regionale ha approvato nell’ultima seduta la delibera che ripristina l’apertura della stagione di pesca alla trota all’ultima domenica di febbraio mantenendo tuttavia la chiusura all’ultima domenica di ottobre. Confermata, dunque, la decisione che era stata prospettata alle associazioni in Consulta.

“È stato fatto un lavoro di concertazione importante – spiega l’assessore Meloni – che ci ha permesso di ripristinare l’apertura all’ultima domenica di febbraio e, grazie all’attività della Commissione consultiva per la tutela del patrimonio ittico e per la pesca sportiva, armonizzare così la pesca nella nostra regione con il Calendario della Regione Marche per la stagione 2025. Questa scelta di ridefinire apertura e chiusura ha lo scopo di diluire la pressione dell’attività di pesca soprattutto sul bacino del fiume Nera, un’attenzione che riteniamo importante per la tutela e la salvaguardia degli ecosistemi fluviali”.

La delibera della Giunta regionale ripristina le date di apertura e chiusura previste per pesca alla trota dal Regolamento regionale n. 2/2011; in particolare dall’alba dell’ultima domenica di febbraio fino a un’ora dopo il tramonto della prima domenica di ottobre. Fino al 31 marzo, ai fini della tutela della riproduzione della fauna ittica, la pesca è consentita solo da riva e senza entrare in acqua.