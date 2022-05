Domenica la Giorgissima, di corsa (o passeggiando) per ricordare Giorgia

Il ricavato sarà devoluto dal Comitato “Amici di Giorgia" all’istituto Serafico di Assisi | Un modo per ricordare la ragazza vittima di un incidente

Domenica 15 maggio si correrà la Giorgissima, la gara podistica (con anche una passeggiata non competitiva) sulle rive del lago Trasimeno. Una manifestazione in memoria di Giorgia Panciarola, la ragazza di soli 19 anni tragicamente scomparsa un anno fa in un incidente stradale alle otto del mattino mentre si recava a scuola.

Anche quest’anno il ricavato delle iscrizioni, delle donazioni (individuali e degli sponsor) raccolte dal Comitato “Amici di Giorgia” sarà totalmente devoluto all’istituto Serafico di Assisi.