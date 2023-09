Domenica In avrà una puntata in Umbria: l'annuncio di Mara Venier - Tuttoggi.info

Secondo l'assessore Paola Agabiti l'episodio itinerante dovrebbe essere girato e trasmesso nel periodo di Natale

“Voglio rifare una Domenica In itinerante, in giro per l’Italia: una puntata in Emilia Romagna, colpita dall’alluvione e poi in Umbria“. Lo ha detto Mara Venier durante la presentazione della nuova stagione Domenica In, la sua quindicesima, in onda dal 17 settembre su Rai 1.

Il virgolettato è riportato dal Corriere della Sera, tra gli altri, ma non è chiaro come si svilupperà la trasmissione, che dovrebbe però vedere la presenza “fisica” di Mara Venier in Umbria e non solo dei corrispondenti in esterna. Secondo l’assessore Paola Agabiti – l’annuncio è su Facebook – “Una puntata itinerante farà tappa in Umbria nel periodo di Natale, come ha annunciato Mara Venier in un’intervista. Una novità dell’edizione di Domenica In al via il 17 settembre che vede la nostra regione protagonista, a conferma di quanto l’Umbria sia un territorio sempre più attrattivo. Una regione che ha già accolto Mara Venier in occasione dello spettacolo organizzato a Orvieto nell’ambito di #UmbriaLibri365 con l’intervista del direttore Angelo Mellone alla popolare conduttrice televisiva”.

Nel mentre sono stati resi noti gli ospiti della prima puntata – la mamma di Giovanbattista Cutolo, il giovane ucciso a Napoli il 31 agosto, Carlo Verdone e Matteo Garrone, oltre a The Kolors, Pooh e Matteo Bocelli – e l’intenzione della conduttrice di lasciare, per la verità un ‘mantra’ che si ripete da qualche anno: “È giusto mollare. “Voglio dedicare più tempo alle persone che ami, mio marito Nicola, i figli, i nipoti. Come mi ha insegnato Renzo Arbore, bisogna lasciare quando si è in alto, non quando sei caduto giù“. E oltre a una puntata di Domenica In in Umbria, il sogno è intervistare Giorgia Meloni, per un “tu per tu fra donne“. (foto in evidenza, screenshot Rai)