"Domenica di Carta": la storia di Orvieto in una mostra di documenti - Tuttoggi.info

Domenica 8 ottobre, alle ore 17, l’Archivio dell’Opera del Duomo di Orvieto, presso la sede della Fabbriceria in piazza Duomo, metterà in mostra alcuni documenti che hanno caratterizzato la storia dell’Ente e della città.



A ripercorrere l’evoluzione storica dei documenti esposti e il loro particolare interesse storico-culturale sarà la dott.ssa Noemi Grilli, archivista dell’Opera del Duomo, socia ordinaria dell’ANAI (Associazione Nazionale Archivistica Italiana).



“Domenica di Carta” è l’iniziativa promossa dal Ministero della Cultura per valorizzare l’immenso e prezioso patrimonio archivistico e librario custodito nelle biblioteche e negli archivi dello Stato.



L’ingresso alla mostra è libero.