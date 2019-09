Domenica 30 settembre terza edizione della ‘Corri Per Norcia’

share

Si svolgerà domenica 30 settembre a Norcia la terza edizione della ‘Corri per Norcia’ con un percorso di 10 km competitivo che si svolgerà intorno alla città partendo e facendo ritorno in Piazza San Benedetto. L’evento è organizzato dall’associazione Norcia Run 2017 e come ogni anno è patrocinato dal Comune di Norcia, assessorato allo sport, che auspica l’ ottima riuscita dell’iniziativa, che lo scorso anno ha visto invadere la città da circa mille runners.

“Abbiamo pensato a questa iniziativa all’indomani degli eventi sismici del 2016 per contribuire a mantenere alta l’attenzione nei confronti della nostra città – ha detto il Presidente di Norcia Run2017, Mario Ottaviani -. Un successo che è cresciuto nel tempo, premiando la nostra tenacia e volontà per mantenere alta l’attenzione su Norcia”.

Numerose le partecipazioni previste anche quest’anno per la gara di Norcia, dal Veneto, con gli amici di Zanè, Toscana con Montepulciano e gruppi anche dal Molise. Annunciata anche quest’anno la partecipazione dei gruppi podistici dei Corazzieri.

Oltre alla gara ci sarà anche la 10 km non competitiva e, novità di quest’anno, la 5 km Nordic Walking in cui con degli istruttori si potranno raggiungere le sorgenti del rio Torbidone, riemerso proprio dopo il sisma del 30 ottobre 2016.

.

share

Stampa