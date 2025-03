Domenica 30 marzo la colletta diocesana per la Campagna raccolta fondi in aiuto a quasi 1.500 famiglie in emergenza abitativa - Tuttoggi.info

«Nell’anno del Giubileo della Speranza, credenti e non credenti, uomini e donne di buona volontà-generosità sono esortati ad aprire una porta di speranza a chi ne ha più bisogno». Ad auspicarlo è il direttore della Caritas diocesana di Perugia-Città della Pieve, don Marco Briziarelli, nel ricordare l’imminente colletta, in calendario domenica 30 marzo, IV di Quaresima, in tutte le parrocchie della Chiesa perugino-pievese per la Campagna raccolta fondi in aiuto a quasi 1.500 famiglie in emergenza abitativa. Questa Campagna, dal titolo “C’è un problema grande come una casa. Facciamoci casa”, è promossa dalle otto Diocesi dell’Umbria attraverso la Delegazione Caritas Regionale, avviata all’inizio della Quaresima e proseguirà per tutto l’Anno giubilare come “opera segno” di speranza.

«La scelta di dedicare questa campagna all’emergenza abitativa – spiega don Briziarelli –, nasce dall’osservazione quotidiana del Centro di Ascolto diocesano e dai Centri di Ascolto parrocchiali che hanno visto divenire, nel tempo, questo problema “il problema tra i problemi». Nella nostra Diocesi, precisa il direttore Caritas, «su 3.804 famiglie accompagnate nell’ultimo anno, sono ben 1.471 quelle che vivono in emergenza abitativa e si rivolgono a noi per essere sostenute nei pagamenti di bollette, affitti, mutui, nella ricerca di affitti calmierati o spesso nella richiesta di essere accolti al Villaggio della Carità “Sorella Provvidenza” e nelle altre strutture di accoglienza».

«La Quaresima di Carità, e il Giubileo della Speranza – evidenzia sempre don Briziarelli –, offrono a tutti noi un’occasione speciale per fare la differenza nella vita delle persone più bisognose della nostra comunità. Nell’attesa della Pasqua, siamo chiamati a riscoprire il vero significato del dono e della condivisione».

Come contribuire alla Campagna Caritas.

Si può donare e sostenere la Campagna raccolta fondi “C’è un problema grande come una casa. Facciamoci casa” con queste modalità:

tramite il pulsante dona ora sul sito della Caritas diocesana di Perugia-Città della Pieve cliccando su questo link https://www.caritasperugia.it/dona-ora/

oppure:

tramite bonifico bancario effettuando una donazione alla Fondazione di Carità San Lorenzo, ente operativo della Caritas diocesana Perugia-Città della Pieve

IBAN: IT30P0344003000000000161500

BIC/SWIFT: BDBDIT22

Intestato a: Fondazione di Carità San Lorenzo

Causale: Erogazione Liberale – Emergenza Abitativa; o tramite versamento su conto corrente postale n. 1070114820 Intestato a: Fondazione di Carità San Lorenzo

Le donazioni alla Fondazione di Carità San Lorenzo onlus (C.F. 94166060544) sono deducibili/detraibili.