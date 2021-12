Dolci di Natale, a Todi cake show con lo chef Guerra - Tuttoggi

Evento gratuito sui dolci di Natale mercoledì 22 dicembre a Todi promosso da Confcommercio insieme all'Università dei Sapori

Continuano gli eventi del Natale 2021 di Todi con un ottimo successo e tanta partecipazione. Nel ricchissimo programma spicca un appuntamento particolare ed assolutamente nuovo per la città di Jacopone. Il 22 dicembre a Todi si terrà “Dolci di Natale”, un evento speciale organizzato da Confcommercio Todi in collaborazione con Università dei Sapori di Perugia.

Lo chef Daniele Guerra darà una dimostrazione pratica a tutti i partecipanti di come si realizzano i Dolci natalizi, presso la Sala Vetrata, sotto i portici del Comune di Todi.

“Il nostro territorio – spiegano dall’assessorato al turismo – è molto vocato all’enogastronomia ed i dolci ne sono certamente una parte davvero importante, quindi scoprire le ricette e poi realizzare piccoli manicaretti sarà davvero stimolante per tutti i partecipanti in vista dell’arrivo delle festività natalizie”.

L’evento è dedicato in particolare a bambini, giovani e giovanissimi, ma potrà partecipare chiunque si prenoterà fino all’esaurimento dei posti.

Si terranno due sessioni, entrambe di circa 1 ora e 30 minuti: la prima si svolgerà a partire dalle ore 15, la seconda a partire dalle ore 17

La partecipazione è gratuita, ma è obbligatoria la prenotazione (max 30 posti); le prenotazioni si potranno fare direttamente presso l’Ufficio Turistico, sia recandosi sul posto, sia telefonicamente al numero tel. 075.8956227 – Chi vorrà potrà farlo anche via mail all’indirizzo iat.todi@coopculture.it

“L’Amministrazione comunale – spiega – è davvero molto soddisfatta di ospitare questa bellissima iniziativa e ringrazia Confcommercio di Todi, da sempre partner affidabile e sempre attento alle problematiche della Città, oltre che punto di riferimento per i commercianti del territorio tuderte. Inoltre siamo certi che la collaborazione tra enti locali, associazioni di categoria ed agenti di formazione sia nevralgica per una Regione come l’Umbria ed apprezziamo in maniera particolare la lungimiranza di Confcommercio che lavora da molto tempo in questa direzione e che per l’occasione ha coinvolto l’Università dei Sapori promuovendone anche la preziosa attività formativa che svolge da diversi anni”.