Dodici ore per Melania: Erika e Mauro raccolgono fondi per l’ospedale dove la loro piccola è vissuta per soli 5 mesi

ll 19 ottobre per dodici ore (dalle 10 alle 22), sul canale You Tube “Il Magico Mondo di Melania”, personaggi del mondo dello spettacolo – tra cui il noto conduttore radiofonico perugino Mauro Casciari – e professionisti di vari settori si succederanno in un evento on line, dando vita a una raccolta fondi, in collaborazione con l’associazione “La Carica dei Prematuri”, che da anni sostiene il reparto perugino in tutte le sue necessità.

Durante la diretta è previsto anche un collegamento con la Terapia Intensiva Neonatale di Perugia, diretta dalla dottoressa Stefania Troiani, per mostrare la realtà quotidiana del reparto. Lo scopo dell’evento è quello di contribuire economicamente alla formazione di un fisioterapista pediatrico respiratorio – figura professionale non presente in reparto – e acquistare presidi medico-ospedalieri.

La coppia, in attesa di fondare l’associazione “Il Magico Mondo di Melania”, sta coraggiosamente raccontando da 3 mesi su You Tube la sofferenza, il senso di inadeguatezza, gli interrogativi seguiti alla diagnosi di sindrome di Down, la lotta di Melania per la vita, e l’esistenza quotidiana senza di lei, per sensibilizzare e essere di aiuto e sostegno ad altri genitori che vivono la stessa terribile esperienza e devono vedere i loro figli superare ostacoli inimmaginabili per continuare a vivere.

Per informazioni sul progetto e per donare durante l’evento “12 ore per Melania”, è possibile visitare il sito www.ilmagicomondodimelania.it.