 "Dobbiamo esaminare i suoi gioielli", ma è una truffa: in manette 25enne - Tuttoggi.info
Centro Commerciale Torna ai Servizi

“Dobbiamo esaminare i suoi gioielli”, ma è una truffa: in manette 25enne

Redazione

“Dobbiamo esaminare i suoi gioielli”, ma è una truffa: in manette 25enne

Mar, 07/04/2026 - 11:44

Condividi su:

I Carabinieri della Stazione di Campello sul Clitunno hanno arrestato, in flagranza di reato, un 25enne di origine campana, ritenuto responsabile di una truffa aggravata ai danni di una donna di 79 anni.

L’operazione è scattata grazie all’intuizione del figlio dell’anziana il quale, rientrando anticipatamente a casa, ha trovato la madre impegnata in una conversazione telefonica sospetta con un sedicente Carabiniere. L’interlocutore della donna, infatti, l’aveva convinta a consegnare tutti i gioielli in suo possesso ad un presunto collega che sarebbe passato da lì a poco a casa sua.

La truffa, ben articolata, aveva indotto la predetta a credere che la sua auto fosse stata utilizzata per compiere un furto in una gioielleria e che la consegna dei gioielli si rendesse necessaria al fine di consentire l’esecuzione di un confronto tra quelli asportati e quelli in suo possesso ed escludere così un suo coinvolgimento nell’attività illecita.

Sospettando immediatamente il raggiro, l’uomo ha allertato il Comandante della locale Stazione Carabinieri che, insieme a un altro militare, ha raggiunto in pochi istanti l’abitazione.Al loro arrivo, i Carabinieri hanno trovato la donna ancora al telefono e con una borsa già pronta, contenente gioielli dal valore di circa 20.000 euro e la somma di 280 euro in contanti. Senza interrompere la comunicazione e fornendo costante supporto alla vittima per non insospettire l’interlocutore, i militari si appostavano in attesa del complice che, poco dopo, bussava alla porta della donna per farsi consegnare i preziosi.

Così, immediatamente dopo la consegna della borsa, i Carabinieri hanno bloccato l’uomo mentre tentava di guadagnarsi velocemente la fuga, dichiarandolo in stato di arresto per l’anzidetta ipotesi delittuosa. La refurtiva è stata interamente recuperata e restituita alla proprietaria.

Condividi su:

ACCEDI ALLA COMMUNITY
Leggi le Notizie senza pubblicitàABBONATI
Scopri le Opportunità riservate alla Community

in Italia

TOP della Settimana

Città di Castello
In bici elettrica con armi e droga, non si ferma all’alt, cade e finisce in ospedale | Arrestato 64enne
Città di Castello
Falso corriere in fuga con 230mila euro di merce, camion con targa contraffatta fermato lungo E45

Nei dintorni

Foligno

Sorpreso in centro con 10 dosi di cocaina e 400 euro: arrestato 26enne a Foligno

Foligno

Giornata di ciclismo da ricordare alla Caserma Gonzaga per la Coppa Nuove Leve

Foligno

“Una montagna di racconti” per ricordare Fabio Luccioli

in umbria

gli ultimi pubblicati

Spoleto

“Dobbiamo esaminare i suoi gioielli”, ma è una truffa: in manette 25enne

Perugia

Iabichino, Cristalli, LEI, Fofi e Smeriglio. Il mese del quinto compleanno di POPUP si apre con tanti incontri

Spoleto

Licenziato da Usl2, Dionisi assolto anche da Giurisdizionale Corte dei Conti che condanna alle spese l’azienda

Orvieto

Ospedale di comunità, PrometeOrvieto: “Sarà la volta buona?”

L'associazione culturale TuttOggi è stata premiata con un importo di 25.000 euro dal Fondo a Supporto del Giornalismo Europeo - COVID-19, durante la crisi pandemica, a sostegno della realizzazione del progetto TO_3COMM

"Innovare
è inventare il domani
con quello che abbiamo oggi"
Lascia i tuoi dati per essere tra i primi ad avere accesso alla Nuova Versione più Facile da Leggere con Vantaggi e Opportunità esclusivi!


    trueCliccando sul pulsante dichiaro implicitamente di avere un’età non inferiore ai 16 anni, nonché di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali come reperibile alla pagina Policy Privacy di questo sito.

    "Innovare
    è inventare il domani
    con quello che abbiamo oggi"
    Grazie per il tuo interesse.
    A breve ti invieremo una mail con maggiori informazioni per avere accesso alla nuova versione più facile da leggere con vantaggi e opportunità esclusivi!