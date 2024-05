DJ Ralf, G-Amp e Mattia Sforna, ospiti a Talk Mi(x)er - Tuttoggi.info

Il video podcast dei tre giovani e intraprendenti spoletini in onda questa sera in diretta sul canale Instagram, a partire dalle ore 18:00

Puntata con un set esplosivo, quello della prossima puntata di Talk Mi(x)er, l’iniziativa, avviata appena un paio di mesi fa da Michele Petroni ed Erik Anderlini, con la regia video di Niccoló Perini.

Il video podcast dei tre giovani spoletini, è infatti, giunto oggi alla sua quarta puntata ha già ottenuto grandi consensi e sempre maggiore approvazione, raggiungendo un notevole successo.

Grande l’attesa per l’episodio di oggi, 30 maggio, alle ore 18:00, che vedrà la partecipazione speciale del leggendario DJ Ralf, affiancato da Giampiero Stramaccia in arte G-Amp e Mattia Sforna. L’episodio, intitolato “L’universo del Club”, promette di essere un affascinante viaggio nel mondo della musica elettronica, guidato dai tre protagonisti del settore.

Durante l’incontro live saranno affrontati numerosi argomenti, partendo dalla storia del celebre RedZone fino ad arrivare ai giorni nostri, analizzando l’evoluzione di questo affascinante e a volte stravagante universo. Ralf, G-Amp e Mattia Sforna rappresentano tre visioni uniche della musica elettronica e del divertimento, visioni che Talk Mi(x)er esplorerà oggi alle 18:00.

I tre produttori del podcast Talk Mi(x)er

L’episodio sarà visibile in diretta sul profilo Instagram di Talk Mi(x)er dove sono presenti anche tutte le precedenti puntate e sulla web radio “Radiophonica”. Le registrazioni sono disponibili anche sul canale YouTube di TalkMi(x)er, Non perdete l’occasione di immergervi in questo entusiasmante viaggio musicale.

Articolo di Michele Petroni