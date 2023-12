Distaccamento di Assisi in festa per Santa Barbara: il bilancio degli interventi del 2023 - Tuttoggi.info

Festa grande al distaccamento di Assisi per Santa Barbara, occasione in cui i pompieri hanno presentato il bilancio degli interventi dell’anno appena trascorso.

Circa 1300 le operazioni condotte, con un ampio ventaglio di interventi legati al maltempo: sono ad esempio 62 gli interventi per danni d’acqua, 173 gli interventi per alberi pericolanti, 55 le verifiche di stabilità di edifici e manufatti o sopralluoghi, 17 i dissesti statici. Centoventidue gli interventi per incendi, più altri sei dovuti ai roghi boschivi, mentre sono 308 le aperture porta e quasi 200, per la precisione 192, le bonifiche di insetti. Un centinaio gli incidenti stradali, 74 i soccorsi a persona e 24 quelli di animali, oltre a 22 fughe di gas e 19 interventi per ascensori bloccati, 17 dissesti statici.

Alla serata organizzata dal distaccamento di Assisi erano presenti, tra gli altri, il funzionario del comando provinciale e responsabile del distaccamento, ing. Fabiola Filippa, il capo distaccamento Valter Cardia, rappresentanti di altre forze dell’ordine e del clero diocesano, oltre ai sindaci di Assisi, Bastia Umbra e Cannara. Nel corso della serata, dopo la messa e prima della conviviale, anche un premio al caporeparto Ilario Timio.