Disperso sul monte Vettore, 58enne trovato morto grazie a drone - Tuttoggi

E' stato trovato privo di vita mercoledì mattina l'uomo disperso sul monte Vettore dal pomeriggio di martedì. In campo grande dispiegamento di forze

E’ stato trovato privo di vita mercoledì mattina l’uomo disperso sul monte Vettore dal pomeriggio di martedì (23 febbraio). Si tratta di Marco Stortoni, 58 anni, pasticciere marchigiano con la passione per la fotografia e la montagna.

Dopo ore di ricerche protratte per tutta la notte, grazie ad un drone del Soccorso Alpino e Speleologico, nelle prime ore del mattino di mercoledì il corpo di Stortoni è stato individuato in una zona molto impervia della parete sud del monte Vettore.

L’uomo, senza vita, è stato quindi raggiunto dai tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico e da un Carabiniere Forestale, attrezzati con piccozza e ramponi, che hanno fornito supporto da terra al Tecnico di Elisoccorso ed al medico verricellati sul posto dall’elicottero del 118 Icaro 02.

Le ricerche sul monte Vettore

Hanno partecipato alle operazioni di ricerca e recupero nella zona del monte Vettore oltre 40 uomini del Soccorso Alpino e Speleologico e due unità cinofile del Corpo, provenienti da Marche, Abruzzo e Umbria. Nella notte erano state fatte delle ricognizioni con l’elicottero dell’Aeronautica Militare abilitato al volo notturno proveniente da Pratica di Mare. Presenti anche i Carabinieri di Ascoli Piceno e comuni limitrofi ed un gruppo di vigili del fuoco con in supporto l’elicottero Drago, che ha effettuato ricognizioni ad alta quota.

Come detto, purtroppo per il 58enne non c’è stato nulla da fare.