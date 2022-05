Discarica abusiva di rifiuti edili, denunciati i 2 responsabili di un’azienda

Denunciati i rappresentanti legali dell'azienda che avrebbe dato vita ad una vera e propria discarica di rifiuti edili

I militari della Compagnia Carabinieri di Spoleto unitamente ai carabinieri del Gruppo Forestale di Perugia hanno avviato importanti servizi di controllo del territorio volti a garantire la sicurezza della normativa ambientale nel territorio della giurisdizione di Spoleto. In tale ambito, nei giorni scorsi la Stazione Carabinieri Forestale di Campello sul Clitunno, in sinergia con la Stazione di Castel Ritaldi, ha individuato un deposito incontrollato di rifiuti speciali sul suolo in un ben determinato terreno riconducibile ad un’azienda del posto.

Durante il controllo si accertava la presenza di un ingente quantitativo di rifiuti speciali incontrollati derivanti dalle attività di demolizione e costruzioni edili di una società. Tali rifiuti, sommariamente, risultavano riconducibili a scarti metallici misti di varia origine, residui di materiale plastico, imballaggi vuoti e chiusi originariamente contenenti malta, rifiuti misti da demolizioni e costruzioni edili (cemento, laterizi, mattoni, mattonelle etc…), frammenti di carta catramata, accumulo di rifiuti misti di varia natura (materiale plastico, legno, materiale isolante, vetro, frantumi di demolizione.