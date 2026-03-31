Diritti dei Consumatori e Notariato: a Terni la sigla di una intesa tra Università e Consiglio Notarile  - Tuttoggi.info

Si terrà giovedì 2 aprile 2026, alle ore 13, presso la Sala conferenze della Direzione del Polo scientifico didattico di Terni dell’Università degli Studi di Perugia – Strada di Pentima, 4, la cerimonia di firma della convenzione finalizzata alla collaborazione scientifica nel campo dei Diritti dei consumatori. A sottolineare l’importanza istituzionale dell’iniziativa ed il ruolo di Terni nel panorama accademico regionale, il Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Perugia, prof. Massimiliano Marianelli, presenzierà alla cerimonia.

La sua partecipazione conferma l’impegno dell’Ateneo nel rafforzare il legame con le professioni del territorio, promuovendo eccellenze con un impatto concreto sulla società e sulla formazione dei futuri giuristi.

L’accordo, che avrà una durata di nove anni, vede protagonisti di una vera e propria sinergia per la ricerca e la formazione, il Centro di Ricerca per gli Studi Giuridici sui Diritti dei Consumatori dell’Università degli Studi di Perugia, rappresentato dal prof. Stefano Brancorsini, Direttore del Polo Scientifico Didattico di Terni, e il Consiglio notarile di Terni, rappresentato dal Presidente dott. Gian Luca Pasqualini.

La convenzione prevede una struttura operativa snella, coordinata da responsabili scientifici dedicati. Il prof. Lorenzo Mezzasoma, in particolare, vicedirettore del Centro di Ricerca e promotore dell’iniziativa ne è il responsabile scientifico e si occuperà della programmazione e del monitoraggio costante delle attività.