Direttore Zooprofilattico in scadenza, i requisiti per la rosa da cui scegliere il successore - Tuttoggi.info

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Direttore Zooprofilattico in scadenza, i requisiti per la rosa da cui scegliere il successore

Redazione

Direttore Zooprofilattico in scadenza, i requisiti per la rosa da cui scegliere il successore

Dom, 15/03/2026 - 08:26

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La Giunta Regionale dell’Umbria ha approvato l’Avviso pubblico per la formazione di una rosa di candidati idonei alla nomina del direttore generale dell’Istituto zooprofilattico sperimentale dell’Umbria e delle Marche «Togo Rosati» (Izsum), in vista della scadenza del mandato dell’attuale direttore, fissata al 30 aprile 2026.

La procedura, concordata con la Regione Marche nella Conferenza di servizi del 3 marzo 2026, è aperta esclusivamente ai soggetti iscritti nella sezione dedicata agli istituti zooprofilattici sperimentali dell’Elenco nazionale degli idonei alla nomina di direttore generale del SSN (art. 1, comma 2-bis, d.lgs. 171/2016).

Le domande devono pervenire entro il 25 marzo 2026 esclusivamente tramite Pec personale del candidato all’indirizzo direzionesanita.regione@postacert.umbria.it.

Il bando e il modello di domanda sono disponibili su www.regione.umbria.it/salute-avvisi.
La selezione sarà effettuata per titoli e colloquio da una Commissione regionale di tre esperti, nominata dalla Presidente della Giunta Regionale previa designazione da parte delle due Regioni e dell’Agenas.
Redcom//nnn

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