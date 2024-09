Diretta streaming e spazio per le moto fuori dalla basilica per i funerali di Luca Salvadori

Diretta social, domani, mercoledì 25 settembre, per i funerali di Luca Salvadori, il pilota, campione in pista (correva con i colori del Moto Club Spoleto) e star del web, morto durante una gara a Frohburg in Germania.

La cerimonia funebre, che sarà celebrata alle ore 14,30 nella Basilica di Santa Maria delle Grazie a Milano, sarà trasmessa in streaming su Youtube.

La decisione è stata comunicata dalla famiglia, tramite quel web che aveva contribuito a rendere celebre il talentuoso Luca, influencer e youtuber che nel suo canale era arrivato a contare quasi 600mila iscritti.

Il messaggio della famiglia

“Abbiamo cercato di interpretare – hanno scritto i familiari sul profilo del pilota – quello che Luca significava per tutti voi. Il suo era un messaggio sempre positivo e di grandi valori che abbiamo ritenuto debba essere divulgato anche attraverso questa Cerimonia. Vista la grande vicinanza e partecipazione ci è sembrato giusto dare la possibilità di salutare Luca sia all’esterno della Basilica, con schermi esterni, sia attraverso una diretta streaming sul suo canale YouTube, per chi non potrà essere presente. Per tutti coloro che hanno deciso di arrivare in moto, è stato predisposto un luogo di sosta in via XX Settembre.

La famiglia ha ritenuto opportuno cercare di venire incontro a tutti i vostri appelli inviati in questi ultimi giorni, nella convinzione che questa sarebbe stata anche la volontà di Luca”.

L’omaggio del mondo delle corse e dello spettacolo

Luca Salvadori è stato ricordato domenica scorsa in occasione della tappa della MotoGp a Misano. Tra i tanti post anche quello del campione del mondo Pecco Bagnaia.

Enea Bastianini ha trionfato in gara correndo con il numero 23, lo stesso che portava Luca. “Questa vittoria è anche per Luca Salvadori e la sua famiglia” ha detto Bastianini con commozione.

Luca è stato ricordato anche dal mondo della musica. Il padre è infatti uno dei più conosciuti produttori musicali. Tra gli artisti che hanno voluto rendergli omaggio c’è anche Jovanotti.

Il legame con Spoleto

Luca Salvadori correva per il Motoclub Spoleto dal 2012. E nella sua città “adottiva”, motoristicamente, si era laureato campione italiano nella velocità in salita, nella gara di Forca di Cerro.

“Un amico, un fratello, un figlio” ha detto con commozione il presidente del Moto Club Spoleto, Daniele Cesaretti.