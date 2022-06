Dipendente infedele ruba a casa dei datori di lavoro, denunciato per 'furto aggravato' - Tuttoggi

Videosorveglianza decisiva per le indagini

Le indagini dei militari hanno permesso di ricostruire tutti gli spostamenti dell’autore subito dopo il furto, infatti i Carabinieri hanno accertato che in un primo momento il cittadino straniero si è nascosto presso l’abitazione della sua ex compagna a Corciano, per poi ripartire verso la Romania; proprio durante il viaggio il giovane è stato intercettato nei pressi di Trieste, prima dell’uscita del valico Fernetti, a bordo di un autobus diretto in Romania, dove si è proceduto al fermo.