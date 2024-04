Diocesi di Foligno in lutto per don Dante Cesarini | Oggi i funerali

Le esequie si terranno oggi, martedì 23 aprile, alle 15, nella pro cattedrale della Madonna del Pianto di Foligno.

Era nato il 4 marzo del 1936, don Dante e aveva da poco festeggiato 88 anni. Il celebre prelato, riferimento della cultura cittadina, si è spento ieri. Ordinato presbitero il 2 aprile 1960 dopo aver studiato Teologia alla Pontificia Università Lateranense, il sacerdote è stato assoluto protagonista della vita culturale e della formazione teologica della Diocesi di Foligno, ricoprendo inoltre importanti incarichi a livello umbro. All’inizio della sua missione sacerdotale, monsignor Dante Cesarini ha insegnato per un breve periodo al Seminario minore, proseguendo poi la strada della docenza al liceo scientifico “Marconi” di Foligno come professore di religione prima e filosofia poi. Assistente dell’Azione cattolica negli anni Settanta, è stato successivamente assistente spirituale di Fuci, Meic e Uciim.

Il ruolo di don Dante nella cultura

Nel 1985 l’allora vescovo di Foligno, monsignor Giovanni Benedetti, lo nominò delegato diocesano alla Cultura. Nel 1987 la nomina a canonico del Capitolo della cattedrale mentre, nel 1991, monsignor Dante Cesarini ha ricevuto il titolo di cappellano di Sua Santità. Sempre in quell’anno, monsignor Cesarini è stato inoltre incaricato di seguire la Pastorale vocazionale della Diocesi di Foligno. Nel 1988 e per diverso tempo a seguire, don Dante ha insegnato filosofia all’Istituto Teologico di Assisi, per poi divenire direttore spirituale del Seminario regionale (1993-1996). Durante il suo sacerdozio si è anche occupato di formazione permanente del clero, della preparazione al diaconato e ai ministeri laicali. Dal 2003 al 2020 è stato direttore della biblioteca “Jacobilli”. Nei 17 anni di direzione, monsignor Dante Cesarini ha non solo gestito la vita del prestigioso polo, ma è stato anche promotore di moltissime iniziative culturali all’interno degli spazi di palazzo Elmi-Andreozzi. È stato anche autore di diversi libri e pubblicazioni sulla storia locale, su personaggi e istituzioni ecclesiali. Monsignor Dante Cesarini è stato a lungo collaboratore della Gazzetta di Foligno e ha curato alcune rubriche spirituali su Radio Gente Umbra. Le esequie si terranno martedì 23 aprile, alle 15, nella pro cattedrale della Madonna del Pianto di Foligno.