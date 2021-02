Diletta Leotta a Terminillo per il nuovo 'cinepanettone' firmato Boldi-De Sica - Tuttoggi

Le riprese, iniziate ieri, dureranno ancora un paio di giorni. Oltre alla Leotta nel cast c'è anche Alessandro Siani. Titolo film 'top secret'

Diletta Leotta scatena i fan sul monte Terminillo, tra selfie e schiere di curiosi, accorsi per vedere le riprese del nuovo ‘cinepanettone’ targato Boldi-De Sica, che hanno scelto il monte per girare alcune scene del film in uscita.

Ciak, si gira

Nella mattinata calda di oggi, 18 febbraio, si è approfittato delle ore calde e della neve abbondante, per riportare un po’ di movimento sulle piste chiuse del Terminillo.

Campoforogna

A Campoforogna infatti si stanno girando alcune scene di un film in uscita nei prossimi mesi. La protagonista femminile, come in ogni ‘cinepanettone’ che si rispetti, è una showgirl particolarmente belle e procace, in questo caso è stata scelta Diletta Leotta che affiancherà l’ormai storico duo formato da Christian De Sica e Massimo Boldi.

Film ancora ‘top-secret’

Alcune scene del film, di cui ancora non si conosce il nome, avranno come set la montagna reatina che in questo periodo, a dispetto dell’impossibilità di sciare, sta riscuotendo un notevole successo tra i turisti locali e non.

C’è ance Alessandro Siani

Le riprese, iniziate ieri, dureranno ancora un paio di giorni. Attori (tra cui la Leotta e ieri anche Alessandro Siani), troupe e tecnici sono ospiti in zona Campoforogna. Ai turisti e ai curiosi è stato tuttavia vietato entrare aggirarsi sul set.

di A.M.