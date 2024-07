Digital Falls: il 4 luglio una visita al sentiero 5 della Cascata delle Marmore - Tuttoggi.info

Digital Falls è un progetto della Pro Loco di Marmore, in collaborazione con Miro Virili, Dreamfactory, Museo Hydra, Montemeru, finanziato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Terni e Narni.

Giovedì 4 luglio, alle 17.30, all’infopoint del Belvedere superiore della Cascata delle Marmore si terrà Digital Falls.

DigitalFalls rappresenta una strategia di valorizzazione dei beni culturali e naturali della Cascata delle Marmore, attraverso la digitalizzazione del patrimonio da scoprire grazie a una nuova segnaletica, a itinerari tematici, a una webapp.

Un esperto accompagnerà i partecipanti illustrando i reperti del Sentiero 5, fino ad arrivare all’anfiteatro sul Belvedere, dove si terrà una breve presentazione del progetto, seguita da un aperitivo conclusivo.

Altamura: “La Cascata delle Marmore deve essere letta anche come bene culturale”

“L’area della Cascata deve essere letta non solo come bene naturale o paesaggistico, ma anche come un bene culturale: un museo all’aperto e diffuso, un museo virtuale, accessibile e visitabile attraverso il web, per vivere al meglio l’esperienza attraverso il coinvolgimento dei visitatori”, dichiara l’assessore al Welfare del Comune di Terni, Viviana Altamura.

DigitalFalls è un progetto della Pro Loco di Marmore, in collaborazione con Miro Virili, Dreamfactory, Museo Hydra, Montemeru, finanziato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Terni e Narni.