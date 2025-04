Diamante Nero chiude con Berruti e Granbassi, record frittata al tartufo | Video, foto - Tuttoggi.info

Sta per volgere al termine la 18ma edizione di Diamante Nero, la kermesse enogastronomica e culturale in corso nel suggestivo borgo di Scheggino, che poco fa, alla presenza della madrina Margherita Granbassi e dell’attore Giulio Berruti, ha registrato il nuovo record per la frittata al tartufo più grande del mondo che ha richiesto 2025 uova (numero scelto non a caso per omaggiare questa edizione) e ben 80 chili di tartufo offerto come sempre dalla famiglia Urbani.

La giornata è stata alquanto intensa ed emozionante; iniziata di mattina con l’apposizione dello Scudo Blu sul Castello di Scheggino (su progetto di Croce Rossa Italiana e Anci a tutela, nel rispetto della Convenzione dell’Aja del 1954, dei beni di grande importanza per il patrimonio culturale dei popoli) e proseguita nella Chiesa di San Nicola dove si è tenuta una Santa Messa cantata dedicata a Papa Francesco.

Alle 16 il via all’atteso momento clou della giornata, la preparazione della frittata al tartufo dei record che ha visto il celebre attore Giulio Berruti (accompagnato dalla compagna, Maria Elena Boschi, che è però rientrata a Roma subito dopo pranzo) e dall’ex olimpionica e giornalista televisiva Margherita Granbassi.

A fare gli onori di casa il sindaco Fabio Dottori e il direttore artistico della kermesse, Massimo Zamponi che, a dispetto delle condizioni meteo rimaste precarie fino all’ultimo, hanno registrato un record di presenze per questa 18ma edizione di Diamante Nero.

Come tradizione, una volta cucinata la mega-frittata, questa è stata offerta a tutti i presenti.

Tanti i vip e politici che si sono alternati nella tre giorni, insieme al folto pubblico che ha potuto apprezzare gli stand enogastronomici sistemati lungo le vie d’accesso al centro storico.

Da poco è iniziato, in piazza Carlo Urbani, il concerto della cover band Alterego seguito subito dopo dalla presentazione del libro “Un Paese non è come lo vedi. Un Paese è come lo vivi” di Giuseppe Caruso” e dalla esibizione musicale di Francesco Bussotti, il diciannovenne cantante spoletino che sta sempre più facendo parlare di sé per le canzoni con cui sta conquistando il pubblico di piattaforme come Spotify.

