Di Vaio e Brunacci da Diletta Leotta: la foto con JLo, le battute sulla vita sessuale e la fortuna di vivere in Umbria

La coppia di imprenditori digitali perugini ospiti del fortunato podcast Mamma Dilettante

La foto, finita su tutti i giornali, con Jennifer Lopez, che allora, precisa Mariano Di Vaio, aveva meno follower di lui, già star del web.

Le battute sulla vita sessuale con la moglie Eleonora Brunacci. La vita con i quattro figli in mezzo alla natura. Una fortuna, per Diletta Leotta, che finalmente ha avuto ospite la coppia di amici in una puntata di del podcast Mamma Dilettante. “La cosa bella è che vivete in Umbria, io vi invidio tantissimo. Quanto è bello vivere in un contesto così vero, bucolico, sano e poi vivere una vita frenetica” ha esordito Diletta Leotta. Chiedendo se il fatto di restare a vivere in Umbria fosse stata sin da subito condivisa. Altre opzioni praticamente non ci sono mai state, ha rivelato la coppia. Anche per l’aiuto dato dai nonni con i bambini, ammettono.

Gli inizi del lavoro di Di Vaio, quello di Eleonora Brunacci nello studio legale che seguiva l’azienda dell’imprenditore digitale. Fino a quando anche lei è stata coinvolta nel mondo della moda e della comunicazione digitale.

Poi la scintilla tra i due, il matrimonio in un castello (“ma non occorre”, dice Eleonora), i tanti bambini, la spensieratezza giovanile, l’organizzazione tra famiglia e lavoro, il futuro social dei figli.

E poi, appunto, l’episodio della foto con Jennifer Lopez, finita su tutti i giornali, con tanto clamore per un flirt inventato che però non ha scalfito la fiducia di Eleonora.