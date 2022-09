Di Carmine sbaglia, Partipilo no: derby alla Ternana (1-0) | Pagelle

Nelle retrovie, Lucarelli sceglie Mantovani al posto di Diakité, mentre Castori, perso Curado e con Angella non al meglio, schiera Sgarbi, Rosi e dell’Orco, mettendo però al centro quest’ultimo e l’ex Roma sulla destra.

5′ pt Di Carmine calcia al volo dal limite dell’area sulla respinta della difesa rossoverde e abbatte Capuano.

15′ pt Corrado laora un bel pallone sulla fascia sinistra e crossa in area, ma Partipilo di testa non riesce a indirizzare verso la porta difesa da Gori.

21′ pt Conclusione dal limite di Bartolomei, Iannarilli respinge con qualche affanno il pallone che gli rimbalza davanti.

22′ pt Dribling di Casasola, che va a terra in area sul contatto con Coulibaly. Di Bello fa proseguire, poi il Var lo richiama. L’arbitro al monitor vede il pestone del difensore sul piede destro dell’esterno biancorosso e fischia il calcio di rigore per il Perugia.

26′ pt RIGORE PARATO Di Carmine calcia debolmente, Iannarilli riesce addirittura a bloccare. Il portiere della Ternana ripete la prodezza dello scorso anno al Curi, quando neutralizzò il tentativo di De Luca.

35′ pt OCCASIONE TERNANA Sulla respinta corta di Gori prova a colpire Partipilo, Dell’Orco respinge con il ginocchio, Di Tacchio calcia dal limite e la palla esce non di molto dal palo alla sinistra del portiere biancorosso.

37′ pt Partipilo prova il tiro a giro sul palo vicino, ma Gori para senza difficoltà.

46′ pt GOL TERNANA PARTIPILO Punizione tagliata di Favilli sulla trequarti, la palla tagliata attraversa tutta l’area, Gori non l’intercetta e sul secondo palo appoggia in rete di sinistro.

47′ pt OCCASIONE PERUGIA Iannarilli esce male, Luperini appostato al limite dell’area prova a sorprenderlo, ma la palla arriva al portiere rossoverde dopo una deviazione.

47′ pt FINISCE IL PRIMO TEMPO, TERNANA-PERUGIA 1-0 Fere in vantaggio con la rete di Partipilo nel recupero, abile a colpire sul secondo palo la punizione calciata da Favilli, con la responsabilità di metà retroguardia biancorossa, ancora una volta disattenta. Pesante punizione, anche dal punto di vista psicologico, per il Perugia, che aveva fallito un calcio di rigore con Di Carmine, che ha calciato debolmente, consentendo a Iannarilli di bloccare. Questi i due episodi che finora decidono un derby giocato con buoni ritmi e tanto agonismo, ma con poche conclusioni in porta da una parte e dall’altra.

1′ st INIZIA IL SECONDO TEMPO Nessun cambio per le due squadre.

12′ st Castori manda in campo Strizzolo e Beghetto.

17′ st Strizzolo in area non riesce a colpire la palla che gli ha servito Luperini di testa.

18′ st Lucarelli toglie Coulibaly ammonito e fa entrare Cassata.

20′ st Castori toglie Di Carmine, sparito dopo il rigore fallito, e manda in campo Melchiorri.

34′ st Perugia a tre punte con Olivieri al posto di Rosi.

30′ st Perugia in avanti con tanti palloni calciati in area, la Ternana gioca sugli spazi lasciati dagli avversari. I rossoverdi sbagliano una ripartenza in superiorità numerica.

31′ st Lucarelli manda in campo forze fresche, con Diakitè e Celli.

39′ st Anche Lucarelli cambia tutto l’attacco: dentro Donnarumma e Moro.

42′ st Ternana pericolosa, il Perugia si salva.

50′ FINISCE QUI: TERNANA – PERUGIA 1-0. Partipilo regala alle Fere il derby di andata al Liberati.

Tabellino e pagelle

Ternana – Perugia 1-0

46′ pt Partipilo (T)

Al 26′ pt Iannarilli para un rigore a Di Carmine

Ternana: Inannarilli 7, Mantovani 6.5, Sorensen 6.5, Capuano 6.5, Corrado 6 (31′ st Diakitè 6.5), Coulibaly 5.5 (18′ st Cassata), Di Tacchio 6.5, Agazzi 6.5, Palumbo 6 (31′ st Celli 6), Partipilo 7 (39′ st Donnarumma sv), Favilli 6.5 (39′ st Moro sv). All. Lucarelli 7. Krapikas, Ghiringhelli, Martella, Paghera, Proietti, Defendi, Rovaglia.

Perugia: Gori 5, Rosi 5 (34′ st Olivieri sv), Sgarbi 5, Dell’Orco 5, Casasola 6.5, Santoro 5.5 (12′ st Strizzolo 5.5), Bartolomei 6, Luperini 6, Koaun, Paz 5.5 (12′ st Beghetto 6), Di Carmine 5 (20′ st Melchiorri 5.5). All. Castori 5.5. A disp.: Furlan, Moro, Vilikic, Righetti, Angella, Iannoni, Vulic, Di Serio.

Arbitro Di Bello di Brindisi.

La partita delle Fere

Inannarilli 7: secondo rigore parato nel derby contro il Perugia. Certo, Di Carmine gli facilita il lavoro, calciando debolmente. Ma è la para che mantiene la partita sul risultato di parità, fino alla rete delle Fere. Per poi concedere un brivido ai tifosi rossoverdi con un’uscita a vuoto, prima del duplice fischio.

Mantovani 6.5: fa buona guardia su Iannarilli.

Sorensen 6.5: duella nella propria area, facendo valere il suo fisico. Soprattutto quando il Perugia inizia a far piovere palloni in area.

Capuano 6.5: prestazione di costanza, senza sbavature.

Corrado 6: buona spinta sulla sinistra, dove però va in sofferenza quando c’è da contenere (31’ st Diakitè 6.5: ci mette il fisico quando serve per fermare le offensive del Perugia).

Coulibaly 5.5: con troppa irruenza entra su Casasola che gli sposta il pallone, facendosi fare fallo. L’arbitro non vede il pestone, il Var sì. Un rigore che avrebbe potuto costare caro alla Ternana.

Di Tacchio: 6.5: buona partita senza sbavature, sfiora anche la rete con un tiro dal limite.

Agazzi 6.5: non appariscente, ma in mezzo il campo si fa sentire, nelle due fasi.

Palumbo 6: meno pericoloso di altre occasioni, anche perché i giocatori del Perugia gli ringhiano addosso per non fargli mettere in area i suoi palloni tagliati (31’ st Celli

Partipilo 7: non al meglio, Lucarelli lo manda in campo e lui risponde con la solita prova di grande sostanza. Nel primo tempo prima prova a piazzarla, trovando però Dell’Orco, poi nel finale è lesto a giungere sul secondo palo all’appuntamento con il gol (39’ st Donnarumma

Favilli 6.5: si vede poco, fino alla punizione con cui serve un cioccolatino a Partipilo, che deve solo spingerla in rete. Poi si rende prezioso in fase di copertura, quando il Perugia spinge alla ricerca del pari (3’ st Moro

All. Lucarelli 7: lascia in panchina Donnarumma schierando la coppia Favilli-Partipilo, che confeziona la rete del vantaggio rossoverde.

La partita dei Grifoni

Gori 5: sulla rete della Ternana lascia sfilare la palla nell’area piccola e non è la prima volta che accade in questo campionato. Impreciso nei rilanci.

Rosi 5: ha voglia di fare, ma la troppa irruenza lo porta a commettere falli inutili (34’ st Olivieri

Sgarbi 5: sulla punizione di Favilli si fa sorprendere da Partipilo insieme ai compagni di reparto. Soffre la velocità degli avversari.

Dell’Orco 5: schierato a sorpresa al centro della difesa, la comanda bene, fino all’errore sulla rete dei padroni di casa.

Casasola 6.5: nel primo tempo spinge molto e si conquista, con un’incursione in area, il calcio di rigore che avrebbe potuto portare in vantaggio il Perugia. Nella ripresa cerca di mettere palloni in area, ma cala anche per stanchezza.

Santoro 5.5 partita ordinata, ma non riesce a incidere. E Castori lo toglie (12’ st Strizzolo 5.5: prova a farsi valere nel gioco aereo in area avversaria, ma senza successo).

Bartolomei 6: mette ordine alla manovra del Perugia. Operazione che nel primo tempo riesce. Nella ripresa, calcia palloni per l’inutile assalto biancorosso.

Luperini 6: cerca più volte la giocata a favore dei compagni, che non lo premiano.

Koaun 5.5: schierato come mezzapunta in appoggio a Di Carmine, non riesce a rendersi utile né in fase offensiva, né nell’interdizione.

Paz 5.5: i compagni giocano poco sulla sua fascia, preferendo la vena di Casasola a destra. Lui non demerita, ma poi, per la voglia di rubare palla, commette banalmente il fallo da cui scaturisce il vantaggio della Ternana (12’ st Beghetto: non al meglio, ritorna in campo, ma poi viene arretrato e riesce lì a essere poco utile per la causa biancorossa).

Di Carmine 4.5: ancora a secco di reti dal suo ritorno a Perugia. Ha a la grande occasione di sbloccarsi nel derby, dal dischetto di fronte al settore occupato dai suoi rifosi, ma sbaglia incredibilmente e sparisce dal campo (20’ st Melchiorri: sostituisce uno spento Di Carmine, ma non combina molto di più).

All. Castori 5.5: dal 2015 le sue squadre non perdevano contro la Ternana. La sconfitta arriva proprio quando siede sulla panchina del Perugia. Nel primo tempo la sua squadra tiene bene il campo, fino al solito errore difensivo, questa volta su palla da fermo. Nella ripresa prova a cercare il pari cambiando gli attaccanti e finendo con le tre punte. Che però concretizzano ben poco sui palloni che, in modo un po’ improvvisato, gli arrivano dall’alto. I suoi ragazzi ci hanno messo il cuore, ma sono mancati di lucidità nei momenti decisivi.