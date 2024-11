DEVA Horror Days, quattro giorni da brividi nel nuovo spazio beauty di Cristina Bea - Tuttoggi.info

Dal 28 al 31 ottobre, il centro estetico DEVA ha organizzato un evento speciale che ha registrato una grande affluenza di persone, entusiaste di scoprire le anteprime natalizie e di immergersi in un’atmosfera festosa e ricca di sorprese. Per quattro giorni, i visitatori hanno potuto esplorare un’esposizione di ben 180 metri quadrati allestita nel nuovo spazio DEVA, situato vicino al negozio principale, in Viale della Repubblica.

Durante l’evento, sono state presentate tutte le novità natalizie: cofanetti regalo, card per trattamenti viso e corpo, prodotti make-up. Una truccatrice professionista ha effettuato prove gratuite di trucco, precedentemente prenotate dalle clienti, offrendo consigli personalizzati e permettendo di testare nuovi prodotti e must delle collezioni. Inoltre, il centro, diretto da Cristina Bea, ha offerto colazione o un aperitivo a tema (a seconda dell’orario di visita) arricchendo l’esperienza con un tocco conviviale.

Un’attrazione che ha conquistato grandi e piccoli è stato il tunnel horror, che ha aggiunto un pizzico di brivido all’evento con tutte le ragazze dello staff di Deva truccate e vestite a tema per l’occasione. Chi ha visitato gli Horror Days di Deva ha avuto anche la possibilità di partecipare a un’estrazione con premi, che si è tenuta nel pomeriggio del 31 ottobre.

L’evento ha anticipato anche l’apertura di un Temporary store prenatalizio, dove sarà possibile acquistare regali di Natale di qualità, esteticamente curati e accessibili. DEVA si conferma così un punto di riferimento non solo per la cura della bellezza, ma anche per l’offerta di idee regalo, pensate per soddisfare ogni esigenza e budget.

Il successo di queste giornate sottolinea la capacità del centro estetico di creare eventi che uniscono qualità, innovazione e attenzione al cliente, rendendo l’atmosfera delle feste ancora più speciale per chi cerca regali utili e originali per gli altri ma anche prodotti di qualità e sempre aggiornati per sè.