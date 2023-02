“Destinazione Assisi”, ora i turisti si rilevano grazie alla rete telefonica

L’iniziativa “Destinazione Assisi” – il cui costo del primo step è di circa 40mila euro – vede la collaborazione, infatti, di TIM Enterprise, Olivetti e della umbra Incipit Consulting. In pratica, si parte dalle SIM card dei telefoni cellulari che si collegano alla rete TIM per arrivare a ottenere dati affidabili e quasi in tempo reale, su base giornaliera, sulla totalità dei visitatori. L’obiettivo è quello di tracciare un identikit quantitativo e qualitativo dei turisti, individuandone provenienza geografica, fascia di età, sesso e luoghi più visitati per gestire meglio i flussi e orientare in maniera più strutturata ed efficace attività, servizi offerti e promozione del territorio. Il tutto, come detto, nel pieno anonimato e nel rispetto della privacy.

La speciale applicazione consente di ottenere in maniera semplice e veloce, su base giornaliera, dati affidabili relativi alla presenza di turisti ed escursionisti nel territorio comunale. Il sistema è sempre attivo e tecnicamente si basa sul servizio “TIM City Forecast”, che opera sulla rilevazione delle SIM radiomobili e consente prestazioni nettamente superiori, in termini di efficacia ed efficienza, rispetto a quelle in uso in passato o in altre realtà. Quella delle SIM card è una fonte preziosa di dati e misura con accuratezza i flussi turistici, articolandoli per segmenti geografici e demografici e rilevando, in forma anonimizzata e aggregata, elementi come provenienza dei visitatori, sesso, età, movimenti e punti di interesse all’interno della città. In questo modo, si arriva a un’interpretazione articolata e variabile del cosiddetto destination management, in grado di tracciare in maniera puntuale l’evoluzione continua della domanda e di suggerire opportuni adattamenti dell’offerta.

“Questo strumento – ha sottolineato Stefania Proietti, sindaco di Assisi – ha l’obiettivo di migliorare sempre di più la qualità dell’offerta, per migliorare anche la qualità della domanda e quindi incrementare il numero di visitatori che sceglieranno la nostra città. È un progetto di innovazione per monitorare le presenze e i flussi turistici, ma anche per far diventare Assisi una vera smart city”.

“Dalla sinergia tra il Comune e aziende leader nel settore dell’innovazione – ha evidenziato Fabrizio Leggio, assessore al Turismo di Assisi – è nato un prodotto unico, costruito su misura per la nostra città, che ci consente di conoscere meglio i turisti e di fare un salto in avanti nell’organizzazione e nella gestione dei flussi. Uno strumento innovativo, che mettiamo a disposizione della città e degli operatori del settore, per orientare meglio scelte e risorse economiche, migliorare i servizi offerti, fare una promozione più mirata ed efficace e proporre una città sempre più accogliente, all’avanguardia e sostenibile”.

Grazie a questo strumento innovativo di rilevazione e profilazione delle presenze turistiche, è infatti possibile definire un sistema di pianificazione del marketing turistico strutturato, evoluto e flessibile, teso a indirizzare meglio lo sviluppo del business, in maniera condivisa con gli stakeholder territoriali che, avendo a disposizione un’analisi concreta e affidabile dei flussi turistici presenti in città, possono costruire l’offerta turistica in maniera più consapevole e mirata, andando a intercettare anche nuovi segmenti di mercato.

Coordinando la presentazione di “Destinazione Assisi”, Giulio Proietti Bocchini, responsabile dell’ufficio turismo del Comune di Assisi, ha sottolineato come il progetto abbia “individuato ben 32 profili di turismi, per ognuno dei quali è stato elaborato un catalogo di prodotti, grazie anche alla collaborazione e al coinvolgimento dei principali attori del comparto turistico della città”.

Paolo Desinano, esperto di Incipit Consulting, ha spiegato come “per arrivare a una analisi chirurgica delle presenze turistiche ad Assisi, siano state individuate complessivamente nove fonti di interesse, come i dati relativi alle SIM radiomobili, ai parcheggi della città, all’Associazione delle guide turistiche dell’Umbria, ai Musei civici, all’Ufficio di accoglienza turistica, all’Istat, agli ingressi nelle basiliche di San Francesco e di Santa Maria degli Angeli e al Museo diocesano”.

“L’applicativo messo a disposizione del Comune di Assisi – ha dichiarato Sandro Preziosi, area manager Pubblica amministrazione locale Marche Umbria di TIM Enterprise – è parte integrante di TIM Urban Genius, la piattaforma che impiega le più innovative tecnologie per lo sviluppo delle Smart City, quali l’Intelligenza Artificiale e i Big Data”.

Il progetto “Destinazione Assisi”, per la sua portata innovativa, ha attirato anche l’attenzione del comitato scientifico del Rapporto Italiano sul Turismo (IRISS-CNR), che ne ha ospitato la descrizione nella ventiquattresima edizione.