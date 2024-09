Tanto fumo e un po’ di paura per l’incendio allo “sfascio”, l’autodemolizione derutese, dove nel pomeriggio del 17 settembre è divampato un incendio.

Sul posto (in via dell’Artigianato, a pochi metri dalla E45), secondo le prime informazioni dei vigili del fuoco, due autopompe serbatoio e due autobotti dalla Centrale e dal distaccamento di Todi. Numerose le chiamate alla sala operativa, per il momento non ci sarebbero notizie su persone coinvolte. (Maggiori informazioni nelle prossime ore)