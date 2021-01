Deruta dopo Torgiano, preoccupano i focolai Covid a scuola

Altre classi in isolamento per nuovi casi positivi | Contagi, l'aggiornamento della protezione civile | A Perugia oltre 1200 le persone infettate

Preoccupano i focolai Covid a scuola nella zona di Pontenuovo, area di confine tra Perugia, Torgiano e Deruta. Dopo la chiusura della primaria a Pontenuovo, a Deruta si è passati da una a sette classi in isolamento nel giro di un giorno. E quindi su 12 classi, solo 5 fanno lezione in presenza. Una situazione in rapida evoluzione, anche perché ci sono famiglie che hanno più bambini di diversa età nelle varie scuole.

Alla materna di Deruta (dove è risultata positiva una bidella) due delle quattro classi sono in isolamento.

Le autorità scolastiche e comunali affermano che la situazione è sotto controllo, ma alcuni genitori chiedono che vengano sospese le lezioni in presenza, almeno fino a quando non sarà completato lo screening sul personale scolastico, i bambini e le loro famiglie. Così da evitare che i contagi nelle famiglie si propaghino ulteriormente, come avvenuto in altre realtà.

L’aggiornamento sui contagi

Dopo i 12 contagi del giorno precedente, oggi a Deruta il bollettino della protezione civile parla di 3 nuovi casi. Gli attualmente positivi al Coronavirus a Deruta sono 75, di cui 7 ricoverati (2 in terapia intensiva).

Quattro nuovi contagi a Torgiano, dove i positivi al Coronavirus sono ora 64 (3 i ricoverati in ospedale).

L’aggiornamento a Perugia

Sono 1211 i positivi a Perugia, dove nell’ultimo giorno si contano 44 nuovi contagi (18 le persone dichiarate guarite). Ci sono però altri 3 ricoveri: sono ora 88, di cui 12 in terapia intensiva.

Casi Covid alla XX Giugno,

il Comune chiude asilo e scuola