Deruta, approvato il Piano di Protezione Civile, a breve sarà illustrato alla città - Tuttoggi

Le linee guida prevedono l’articolazione del Piano di Protezione Civile Multirischio in cinque parti: nella 1^ è illustrata la filosofia del Piano e il quadro normativo di riferimento; nella 2^ sono contenute informazioni di base sul territorio comunale (strutture sensibili e strategiche, individuazione associazioni di Volontariato, distribuzione della popolazione sul territorio,ecc.); nella 3^ viene delineato il modello d’intervento messo a punto dal Comune per la risposta agli eventi emergenziali con i relativi strumenti per comunicazione e coordinamento; nella 4^ sono delineati e affrontati gli scenari dei rischi presenti sul territorio (Idraulico-idrogeologico, Sismico, Incendi boschivi); nella 5^ ci sono modulistica, schemi di comunicazione per l’attivazione di strutture operative comunali (P.T. e C.O.C.) e strumenti di comunicazione e informazione rivolti alla popolazione.

Il piano prevede una fase conoscitiva per rendere note alla popolazione le procedure e le modalità di risposta da parte del Sistema al verificarsi di una emergenza e per informare i cittadini su quali sono i comportamenti da tenere e dove recarsi per ottenere assistenza nell’immediatezza dell’evento. A breve, sarà quindi indetta una assemblea pubblica per l’illustrazione del documento e ci saranno giornate dedicate alla formazione e all’addestramento: una di queste sarà rivolta al gruppo comunale della Protezione civile e un’altra interesserà tutti gli amministratori e i dipendenti pubblici.

Il documento rappresenta uno strumento dinamico che necessita, a cadenza biennale, di una revisione della pianificazione, volta a valutare la rispondenza del Piano all’evoluzione delle condizioni del territorio e delle condizioni sociali e demografiche del Comune. Fondamentale, per la piena efficienza del piano, è la formazione dei cittadini. Su questo il Comune promuoverà iniziative specifiche nelle scuole e nei principali centri di aggregazione territoriale o tematici.