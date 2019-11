Derubano 5 supermercati in poche ore, arrestata giovane coppia

share

I carabinieri di Sansepolcro hanno arrestato una coppia di nazionalità romena, 26 anni lui e 23 lei, per aver messo a segno ben 5 furti in altrettanti supermercati dell’Altotevere tosco-umbro.

I due malviventi, entrambi con precedenti, sono stati sorpresi all’uscita di un centro commerciale di Sansepolcro (Ar) mentre tentavano di portarsi via decine di prodotti per l’igiene personale, profumi e cioccolatini, tutti nascosti nella borsa della 23enne. Su quest’ultima, inoltre, già pendeva un provvedimento di foglio di via obbligatorio.

In seguito al fermo i militari hanno poi perquisito accuratamente l’autovettura dei due, una sportiva di grossa cilindrata, rinvenendo un notevole bottino che ha consentito di risalire ad altri colpi commessi dalla coppia nelle ore precedenti. In totale, come detto, sono stati svaligiati cinque supermercati, due in Valtiberina toscana e tre nell’Alta Umbria, per un valore complessivo di circa 3000 euro.

La refurtiva è stata interamente riconsegnata agli aventi diritto. Dopo la convalida dell’arresto ed il giudizio per direttissima, i due sono stati condannati a 8 mesi di reclusione, mentre per i furti commessi fuori provincia dovrà attendersi un altro processo.

share

Stampa