Deruba un anziano delle carte di credito e ci paga la spesa: denunciata 21enne - Tuttoggi.info

Gli agenti della Sezione Polizia Stradale di Perugia hanno denunciato per furto e indebito utilizzo di carte di pagamento una 21enne, gravata dalla misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria, ritenuta responsabile del furto di due carte di credito ai danni di un 86enne e dell’utilizzo delle stesse.

Il furto è avvenuto lo scorso mese di settembre, quando la donna, dopo aver avvicinato una persona anziana con una scusa, è riuscita a sottrargli le due carte di credito. Gli agenti della Sezione Polizia Stradale di Perugia hanno quindi dato avvio alle indagini, verificando l’eventuale utilizzo delle carte.

Grazie agli approfondimenti svolti dai poliziotti è stato possibile appurare che la donna aveva effettivamente utilizzato le carte per pagare alcuni articoli in un’area di servizio lungo la Strada Statale E-45, in località Ponte Valleceppi. Inoltre, l’acquisizione delle immagini riprese dai sistemi di videosorveglianza presenti all’interno dell’esercizio commerciale hanno consentito di risalire all’identità della donna, successivamente riconosciuta anche dalla dipendente e dalla vittima.

Al termine delle attività di rito, la 21enne è stata deferita all’Autorità Giudiziaria per il reato di furto aggravato e indebito utilizzo di carte di pagamento.