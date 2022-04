Derby Ternana-Perugia, 10mila al Liberati | Alvini si gioca i playoff - Tuttoggi

Derby Ternana-Perugia, tutto pronto per la straregionale dell'Umbria. Ternana vuole regalare il sogno vittoria ai tifosi, il Perugia si gioca i playoff

La calma di Lucarelli e la carica di Alvini, il derby Ternana-Perugia, in programma domani alle 14.00 al Libero Liberati di Terni torna ad accendere la rivalità sportiva dell’Umbria. La Ternana non ha più nulla da chiedere al campionato, ma fare risultato nel derby è sempre questione di orgoglio e soddisfazione, soprattutto per la tifoseria. Il Perugia ha sicuramente più pressione dei rossoverdi, visto che i grifoni potrebbero ancora raggiungere l’ottavo posto utile per i playoff.

Il derby di Lucarelli e Alvini

La partita Ternana-Perugia, che sarà diretta dal signor David Massa della sezione di Imperia, è sempre ‘particolare’ e nessuno in ambiente rossoverde è disposto a fare ‘regali’ al Perugia e anche sulla formazione che scenderà in campo al Liberati c’è il massimo riserbo da parte del tecnico Lucarelli che, nell’ambito della conferenza stampa prematch ha predicato “calma e nervi saldi”. “Siamo il Perugia e non abbiamo paura di nulla” – risponde così il tecnico biancorosso Massimiliano Alvini che si gioca la partita che potrebbe valere una stagione proprio nella tana delle fere. Lucidità e concentrazione saranno sicuramente i fattori, oltre agli aspetti tecnici, che faranno la differenza, ma non meno importante saranno le motivazioni dei giocatori in campo.