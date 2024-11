Derby senza reti, lo spettacolo è solo sugli spalti | Pagelle

Finisce senza reti l’atteso derby dell’Umbria tra Perugia e Ternana. Partita bruttina e con pochi sussulti, lo spettacolo è praticamente solo sugli spalti, con il sostegno incessante delle due tifoserie, che si sono fermate solo per commemorare il piccolo Gioele.

Ai punti meglio la Ternana, che però trova Gemello pronto sulle due conclusioni ravvicinate di Donati.

In una partita dall’avvio bloccato, il primo sussulto al 10′. Prima i rossoverdi non approfittano di una situazione che si era creata nell’area biancorossa; sul ribaltamento di fronte, Di Maggio vanifica un contropiede in cui i Grifoni erano in superiorità numerica.

Montevago accusa un problema in una torsione. Al 25′ il centravanti del Perugia è costretto ad alzare bandiera bianca. Al suo posto Zauli manda in campo Seghetti.

Senza il terminale offensivo in grado di far salire la squadra di Zauli la Ternana prende campo, provando un paio di conclusioni con Aloi, che però non inquadra la porta. Il Perugia si scuote al 38′ con la conclusione dalla distanza di Bartolomei, che non impensierisce Vannucchi.

Non succede più nulla sino alla fine del primo tempo.

La ripresa si apre senza sostituzioni.

Al 12′ la Ternana ha una grande occasione per passare in vantaggio, ma Gemello compie due grandi interventi su Donati.

Zauli prova a correre ai ripari mandando in campo Torrasi per Bartolomei e Sylla per Polizzi.

Ma il copione non cambia e Gemello deve intervenire per respingere un tiro dalla distanza di Aloi. Che due minuti dopo, al 26′, lascia il terremo di gioco per Romeo.

Negli ultimi 10 minuti Abate manda in campo anche Cicerelli, che prende il posto di Martella.

Nei minuti finali fuori Matos e Plaia (colto da crampi) per Ricci e Amoran.

All’ultimo minuto del tempo regolamentare brivido per la difesa del Perugia quando Ferrante in area stoppa il pallone e calcia, ma senza inquadrare la porta.

Finisce senza reti, con qualche scintilla in campo nel finale, il derby dell’Umbria tra Perugia e Ternana.

Un punto guadagnato per il Perugia, per quanto visto in campo. Ma certo i Grifoni sono lontani dalla svolta a questa stagione deludente attesa dai tifosi. La Ternana si dimostra formazione solida, nei singoli e soprattutto nel gruppo che riesce a sopperire anche alle assenze. Anche se serve altro per competere per la promozione diretta.

Tabellino e pagelle

Perugia – Ternana 0-0

Perugia: Gemello 7, Mezzoni 6, Angella 6, Plaia 6 (41′ st Amoran sv), Giraudo 6.5, Giunti 6, Di Maggio 5.5, Polizzi 5.5 (14′ st Sylla 5), Bartolomei 6 (14′ st Torrasi 6), Matos 5 (41′ st Ricci sv), Montevago sv (25′ pt Seghetti). All. Zauli 6.

Ternana: Vannucchi 6, Maestrelli 6.5, Capuano 6.5, Martella 6 (35′ st Cicerelli sv), Donati 6 (45′ st Casasola sv), De Boer 6.5, Aloi 6.5 (26′ st Romeo 6), Corradini 6, Tito 6, Curcio 6, Ferrante 6 (45′ st Donnarumma sv). All. Abate 6.5.