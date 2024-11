Derby Perugia - Ternana, le formazioni ufficiali

Il Perugia per risalire in classifica, la Ternana per non far scappare Pescara e Torres in vetta. Ma soprattutto, Grifoni e Fere si affrontano per dare una gioia in più ai propri tifosi, nel confronto più atteso dell’anno, il derby.

Zauli, che ha sostituito in corsa Formisano, è in cerca del primo successo, dopo la sconfitta in Sardegna e il deludente pari contro il Legnago. Nella sua prima al Curi da allenatore del Perugia trova subito il derby. Partita in cui il tecnico biancorosso ritrova Angella al centro della difesa, anche se non al meglio. E spera ancora nei guizzi di Matos, affiancato a Montevago in avanti.

Tra infortuni e squalifiche Abate è costretto a correre ai ripari, anche se il tecnico rossoverde in questa stagione ha dimostrato di poter contare soprattutto sulla solidità del gruppo, con diverse partite risolte dagli uomini entrati in corsa. Con Cianci squalificato, il tecnico rossoverde si affida a Ferrante in attacco.

Circa 8mila gli spettatori al Curi. I tifosi della Ternana sono arrivati con 22 pullman, in momenti differenziati per evitare problemi di ordine pubblico. Piena la Curva Nord, il cuore del tifo biancorosso. Con tanti tifosi che hanno trovato posto in Gradinata. Coreografie spettacolari, come consueto, in Curva Nord e nello spicchio della Curva Sud riservato ai tifosi ospiti.

Le formazioni ufficiali

Perugia: Gemello, Mezzoni, Angella, Plaia, Giraudo, Giunti, Di Maggio, Polizzi, Bartolomei, Matos, Montevago. All. Zauli.

Ternana: Vannucchi, Maestrelli, Capuano, Martella, Donati, de Boer, Aloi, Corradini, Tito, Curcio, Ferrante. All. Abate.