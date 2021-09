Depuratore Amelia, inaugurato impianto di Sambucetole - Tuttoggi

L'Auri “Si tratta di un investimento molto importante che si inserisce in un contesto di politica regionale di miglioramento del servizio idrico integrato"

È stato inaugurato mercoledì 15 settembre il nuovo depuratore di Sambucetole, nel Comune di Amelia, alla presenza di alcuni rappresentanti dell’Autorità umbra rifiuti idrico (Auri), del Servizio idrico integrato (Sii) Terni e del sindaco di Amelia Laura Pernazza.

“Investimento importante”

“Si tratta di un investimento molto importante – hanno specificato da Auri – che si inserisce in un contesto di politica regionale di miglioramento del servizio idrico integrato sia in termini di efficienza che di miglioramento delle condizioni ambientali. Difatti, il centro abitato di Sambucetole era sprovvisto di impianto di depurazione delle acque reflue urbane e la rete fognaria urbana recapitava le acque di scarico direttamente nel Torrente Rio Grande, senza alcun trattamento. Il nuovo impianto di depurazione, di tipo biologico ‘a fanghi attivi’ interviene su questa criticità risolvendola in modo definitivo”.

“Sinergia pubblico e privato”

“Grazie a questi nuovi investimenti – ha affermato il presidente di Auri, Antonino Ruggiano – possiamo osservare i risultati che si stanno ottenendo grazie alla sinergia del pubblico e del privato, che ha segnato un cambio di marcia, dando un volto manageriale alle esigenze dei cittadini. Voglio sottolineare come, allo stesso modo, stia risultando vincente il lavoro che stanno facendo tutti insieme i 92 Comuni dell’Auri, che ha portato ad una migliore organizzazione e programmazione degli investimenti sul territorio. Stiamo andando nella direzione giusta anche grazie alle prospettive ed alle capacità di chi crede nel territorio e ne sta aumentando le potenzialità”.