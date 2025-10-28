 Denunciati e fermati: a Narni due per ricettazione | A Terni un 26enne aveva tirapugni e hashish - Tuttoggi.info
Denunciati e fermati: a Narni due per ricettazione | A Terni un 26enne aveva tirapugni e hashish

Redazione

Denunciati e fermati: a Narni due per ricettazione | A Terni un 26enne aveva tirapugni e hashish

A Narni i Carabinieri hanno fermato due persone per ricettazione mentre a Papigno un 26enne con tirapugni e hashsih con sé
Mar, 28/10/2025 - 11:02

Giovedì 23 ottobre i militari dei Carabinieri di Narni hanno denunciato due uomini di 70 e 77 anni, ritenuti responsabili del reato di ricettazione. Nel corso di un servizio di controllo del territorio, i due, entrambi residenti nella provincia, sono stati fermati mentre viaggiavano a bordo dell’autovettura del 77enne. Sottoposti a perquisizione personale e veicolare i Carabinieri hanno trovato all’interno del bagagliaio del mezzo apparati per sistemi di videosorveglianza, del valore complessivo di circa 3.500,00 €, di cui i due non hanno saputo spiegare la provenienza.

Materiali elettronici di azienda di Foligno

I successivi accertamenti hanno permesso di appurare che il materiale elettronico era riconducibile ad un’azienda specializzata con sede a Foligno, che ne aveva denunciato l’ammanco all’inizio del mese. Per i due è così scattata la denuncia per ricettazione mentre la refurtiva è stata restituita ai legittimi proprietari. Su richiesta del Comando il Questore di Terni ha emesso anche la misura dell’avviso orale per il 70enne, già gravato da precedenti.

A Papigno fermato 26enne con tirapugni e hashish

Nella notte tra venerdì 24 e sabato 25 ottobre, i Carabinieri di Papigno hanno denunicato un 26enne, gravato da precedenti, per porto di oggetti atti ad offendere. I militari di pattuglia, transitando in via Acquasparsa, hanno notato un uomo che si aggirava con fare sospetto tra le auto in sosta che, accortosi della presenza dei Carabinieri, ha cercato di nascondersi dietro una vettura.

Individuato e fermato, l’uomo è stato sottoposto a perquisizione personale, nel corso della quale sono stati rinvenuti un tirapugni ed un involucro contenente 1,5 grammi di hashish. Sono stati ritirati e posti in sequestro: per il 26enne è così scattata sia la denuncia penale che la segnalazione alla locale Prefettura in qualità di assuntore. Essendo residente nella provincia di Trento, è stata anche avanzata al Questore di Terni la proposta di divieto di ritorno nel capoluogo ternano.

