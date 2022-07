Petruzzi (Federconsumatori): la priorità viene data ai profughi degli sbarchi e agli ucraini, strana gara di sofferenza

“Dentro la Questura non c’è posto per tutti”: richiedenti asilo in fila sul prato. A denunciare l’ennesima scena di disagi che si ripresenta davanti alla Questura di Perugia è il presidente di Federconsumatori, Alessandro Petruzzi. Gli ultimi a ritrovarsi in questa situazione, mercoledì mattina, sono stati una decina di giovani pakistani.

“Molti richiedenti asilo – spiega Petruzi – aspettano per giorni nell’unico posto possibile. Cioè sul prato e in cerca di un po’ di ombra sotto un albero visto che non ci posti per ospitarli all’interno. O meglio, i posti ci sarebbero, ma a quanto pare, prima i migranti provenienti dagli sbarchi e probabilmente agli ucraini (strana gara di sofferenza). Quindi chi arriva via terra è costretto a giorni e giorni di attesa all’aperto prima di poter formalizzare la richiesta di protezione. Sì, perché se non ha nessuno che ti dà ospitalità non puoi neppure chiedere la protezione”.