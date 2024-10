Defunti, le regole per il cimitero di Terni e le celebrazioni - Tuttoggi.info

La firma del dirigente Federico Nannurelli è del 5 ottobre e il documento dispone alcune regole riguardo la Festa dei Defunti. Nello specifico vengono individuati alcuni punti fondamentali che dovranno essere rispettati, soprattutto quello in merito a i casi di inottemperanza al pagamento delle tasse cimiteriali: “coloro che nei campi di inumazione hanno spoglie di congiunti riposte in sepolture vicine alla scadenza decennale debbano presentarsi presso l’Ufficio “Gestione servizi cimiteriali” del cimitero di Terni per avanzare istanza di riconsegna dei resti di salma provenienti dall’esumazione – si legge in una dei punti – Non ottemperando a tale disposizione, alla scadenza del decennio di inumazione, le salme saranno esumate d’ufficio ed i resti depositati nell’ossario comunale”. Ma non solo. Ci sono altre importanti disposizioni, come il divieto di accesso all’interno del cimitero dei veicoli con contrassegno ‘invalidi’. Vediamo nel dettaglio tutte le regole.

Festa dei defunti, le regole per il cimitero e le tombe

Ecco le restanti regole disposte dal Comune di Terni:

1 – da lunedì 28 ottobre a sabato 2 novembre 2024 non è consentita alcuna attività lavorativa privata se non in dipendenza dello svolgimento dei servizi connessi alla eventuale movimentazione delle salme:

2 – l’accesso al cimitero urbano con veicoli pubblici o privati per i giorni 1 e 2 novembre, è interdetto a chiunque, anche ai possessori di apposita autorizzazione o di contrassegno “INVALIDI”;

3 – è vietato, come durante tutto l’arco dell’anno, apporre lumi di cera nel colombari e padiglioni loculi comunali, collocare vasi ed altri oggetti nei percorsi antistanti i loculi ed asportare cera, fiori, cesti e corone;

4 – i cittadini sono invitati a prestare la massima attenzione, nell’accedere all’impianto cimiteriale per possibile sconnessione del manto stradale;

5 – i bambini di età inferiore ai 14 anni dovranno essere accompagnati da persona adulta;

6 – i concessionari o aventi diritto di costruzioni cimiteriali in stato di incuria a pericolanti, sono invitati a contattare l’Ufficio “Gestione servizi cimiteriali” per programmare i necessari interventi di ripristino, pena la revoca della concessione;

7 – tutti coloro che nei campi di inumazione hanno spoglie di congiunti riposte in sepolture vicine alla scadenza decennale debbono presentarsi presso l’Ufficio “Gestione servizi cimiteriali” del cimitero di Terni per avanzare istanza di riconsegna dei resti di salma provenienti dall’esumazione. Non ottemperando a tale disposizione, alla scadenza del decennio di inumazione, le salme saranno esumate d’ufficio ed i resti depositati nell’ossario comunale.

Le celebrazioni della commemorazione dei defunti

Venerdì 1 novembre alle ore 15 sarà celebrata dal vescovo Francesco Antonio Soddu la santa messa all’interno del cimitero di Terni ai piedi della grande croce al centro dei viali. Il vescovo Soddu benedirà poi le tombe in alcuni luoghi significativi del cimitero vecchio, quelle dei bambini, le fosse comuni. Un ricordo che unisce quanti hanno ancora familiari che si recano a visitare i propri defunti, ma anche coloro che riposano in tombe ormai abbandonate, come è facile trovare passando lungo i viali dei cimiteri.

“Questo giorno della memoria è onorare quanti ci hanno preceduto – ricorda il vescovo Soddu – L’affetto verso i nostri cari defunti ci stringe in una maniera o nell’altro ancora a loro. Il nostro suffragio non è solo il ricordare e commemorare, ma il nostro essere uniti a Cristo, l’unico che è capace di presentare le persone, la vita e l’anima di tutti coloro che ci hanno preceduto in questa vita, nella gloria eterna del Paradiso”.

La memoria dei caduti

Il 2 novembre, come tradizione, ci sarà alle ore 10.30 nella chiesa di Santa Maria del Monumento al cimitero di Terni, la santa Messa presieduta dal Vescovo Soddu, alla presenza delle autorità civili e militari e delle associazioni combattentistiche e d’arma. Saranno ricordati gli appartenenti ai vari Corpi dello Stato, caduti nell’adempimento del loro dovere. Dopo la celebrazione seguirà un momento di raccoglimento all’interno del cimitero in memoria dei caduti in guerra e presso il Sacrario ai Caduti, la tomba dei Garibaldini e i monumenti delle varie Forze armate, Corpi dello Stato associazioni combattentistiche e d’arma, al monumento dei caduti nei bombardamenti della città di Terni.

Le celebrazioni in cattedrale

Infine, nella Cattedrale di Terni il 2 novembre alle ore 17.30 il vescovo Soddu presiederà la celebrazione ricordando in particolare i vescovi della Diocesi, i sacerdoti e i canonici defunti, con la preghiera nella cripta della cattedrale dove sono custodite le tombe del primo vescovo di Terni Anastasio, di mons. Dal Prà e mons. Gualdrini.