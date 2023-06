Decoro urbano, il Comune di Marsciano chiede l’impegno di tutti i cittadini - Tuttoggi.info

Nuova ordinanza che si rivolge a proprietari e conduttori di immobili con qualsiasi destinazione urbanistica

Il Comune di Marsciano ha emanato una ordinanza sindacale finalizzata alla tutela del decoro e dell’ambiente urbano su tutto il territorio comunale, con particolare attenzione ai centri storici del capoluogo e delle frazioni.

Come spiega il consigliere comunale Giorgio Montagnoli con delega al decoro dei centri storici, il presentarsi di situazioni oggettive di degrado, con immobili fatiscenti, vetrine di attività commerciali in stato di abbandono, pertinenze di proprietà private in stato di incuria ed altre situazioni di insufficiente manutenzione, ha conseguenze non solo sull’igiene pubblica e il decoro estetico, ma accresce anche la percezione di insicurezza da parte dei cittadini, limitando la vivibilità sociale di molti spazi.

“Per contrastare questo stato di cose – sottolineano il sindaco Francesca Mele e l’assessore Francesca Borzacchiello – abbiamo deciso di emanare un’ordinanza con la quale vogliamo responsabilizzare i cittadini a perseguire un sufficiente livello di decoro nella gestione e manutenzione dei propri immobili. Solo facendo ognuno la propria parte possiamo sperare di migliorare la qualità di vita dei nostri centri urbani e contribuire, anche in questo modo, a garantire un più alto livello di sicurezza per tutta la comunità”.

L’elenco puntuale e dettagliato degli interventi per il decoro, la manutenzione e la pulizia richiesti a proprietari e conduttori di immobili è consultabile nell’ordinanza scaricabile dal sito dell’Ente all’indirizzo https://www.comune.marsciano.pg.it/archivio2_notizie-e-comunicati_0_2932.html.

I soggetti interessati dovranno avviare le procedure per l’adempimento degli obblighi previsti dall’ordinanza entro l’11 luglio 2023, procedendo alle varie attività a propria cura e spese. I controlli sul rispetto degli adempimenti previsti nell’ordinanza sono affidati ad ufficiali e agenti della Polizia giudiziaria, compresa la Polizia Locale.