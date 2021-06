Ddl Zan, Pillon davanti alla Sentinelle in piedi annuncia battaglia

Il senatore della Lega dalla manifestazione di Perugia: "O saranno tolte le partiideologiche della legge o sarà battaglia in Senato”

Un annuncio fatto da corso Vannucci, davanti alle Sentinelle in piedi che hanno manifestato contro il testo sull’omotransfobia.

“Lo dobbiamo a queste splendide famiglie che vogliono restare libere

dalle ideologie – ha commentato Pillon -. Erano presenti duecento

persone libere, in piedi, in silenzio, leggendo un libro. Famiglie,

donne e uomini, ragazze e ragazzi accomunati dal desiderio di restare

liberi. Piovono i soliti insulti: vergogna, fascisti. Stridono come

sassi sul pavimento in confronto al silenzio composto, alla forza

consapevole di chi fa quello che fa non per odio verso chi ha di fronte,

ma per amore di chi ha a casa”.

Un dibattito, quello sul Ddl Zan, che a Perugia è particolarmente acceso.